Οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln αναγνωρίζει η κυβέρνηση Τραμπ

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε την πραγματοποίηση οκτώ αποπειρών αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln. Τα περιστατικά έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης, εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του πλοίου, το οποίο είχε σταλεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Παρά τις απόπειρες, δεν υπήρξε καμία ολοκληρωμένη αυτοκτονία κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής.

Επίσημη αναγνώριση και απάντηση

Η αναγνώριση των περιστατικών έγινε μέσω επιστολής του υπηρεσιακού υπουργού Ναυτικού, Χανγκ Κάο. Η επιστολή αυτή αποτελούσε απάντηση σε ερωτήματα που είχε θέσει η δημοκρατική γερουσιάστρια Κίρστεν Γκίλιμπραντ. Το Γαλλικό Πρακτορείο συμβουλεύτηκε την εν λόγω επιστολή, η οποία επιβεβαίωνε ότι «συνολικά οκτώ απόπειρες αυτοκτονίας» διαπράχθηκαν από μέλη του πληρώματος του αεροπλανοφόρου, καθώς και της ομάδας κρούσης του, δηλαδή των συνοδευτικών πλοίων.

Ο υπουργός Κάο υπογράμμισε ότι, παρά τις απόπειρες, «δεν υπήρξε καμιά αυτοκτονία κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτής». Η δήλωση αυτή προσπάθησε να διασαφηνίσει την κατάσταση, τονίζοντας ότι όλα τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν χωρίς απώλειες ζωών.

Περιστατικά εν πλω

Στην επιστολή του, ο υπηρεσιακός υπουργός Ναυτικού περιέγραψε και δύο συγκεκριμένα περιστατικά που έλαβαν χώρα εν πλω. Ένας ναύτης «έπεσε στο νερό από το κατάστρωμα στις αρχές Αυγούστου». Ευτυχώς, ο ναύτης «διασώθηκε γρήγορα» και μεταφέρθηκε στην ξηρά, όπου του παρασχέθηκε «περαιτέρω περίθαλψη».

Ένα άλλο περιστατικό αφορούσε ναύτη που προσπάθησε «να πέσει στη θάλασσα». Ωστόσο, η προσπάθειά του «εμποδίστηκε από συναδέλφους του». Μετά το συμβάν, ο συγκεκριμένος ναύτης «επέστρεψε στο λιμάνι που αποτελεί τη βάση του», όπως πρόσθεσε ο υπουργός.

Η μακρά ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου

Η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln χαρακτηρίστηκε ως «πολύ μακρόχρονη», με τη διάρκειά της να ξεπερνά τους δέκα μήνες. Το πλοίο, το οποίο φιλοξενεί χιλιάδες ναύτες, είχε αποπλεύσει από το Σαν Ντιέγκο την 21η Νοεμβρίου 2025. Αρχικός προορισμός του ήταν μια αποστολή στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Ωστότε, η πορεία του άλλαξε όταν του δόθηκε διαταγή να κατευθυνθεί στη Μέση Ανατολή. Αυτή η αλλαγή πορείας έγινε για να υποστηρίξει την επίθεση που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την 28η Φεβρουαρίου. Το αεροπλανοφόρο κατέληξε να σταθμεύσει στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Ταϊλάνδη, έχοντας συμπληρώσει 286 ημέρες στη θάλασσα.

Ανησυχίες και υποστήριξη

Τον Αύγουστο, πριν την επίσημη αναγνώριση, οικογένειες στρατιωτικών και πολιτικοί είχαν αποκαλύψει ιδιαίτερα ανησυχητικές συνθήκες για το πλήρωμα του USS Abraham Lincoln. Οι αναφορές τους έκαναν λόγο για απόπειρες αυτοκτονίας, άλλα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ελλείψεις τροφίμων και κακές συνθήκες υγιεινής.

Απαντώντας στις ανησυχίες, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ είχε κρίνει πως οι διαμαρτυρίες παρουσίαζαν «καρικατούρα» της πραγματικής κατάστασης στο πολεμικό πλοίο. Ωστόσο, ο υπηρεσιακός υπουργός Ναυτικού, Χανγκ Κάο, ερωτηθείς σχετικά με τους πόρους που ήταν στη διάθεση του προσωπικού στο σκάφος, απαρίθμησε μια σειρά μέτρων υποστήριξης. Μεταξύ άλλων, ανέφερε την παρουσία «πέντε στρατιωτικών ιερέων, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού και σκύλου ψυχολογικής υποστήριξης» για την αντιμετώπιση των αναγκών του πληρώματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki