Αυξημένη κίνηση στην Αθήνα: Καθυστερήσεις στον Κηφισό και την Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας καθυστερήσεις στους οδηγούς. Τα προβλήματα εντοπίζονται σε βασικούς οδικούς άξονες, με τις μετακινήσεις να γίνονται με δυσκολία σε αρκετά σημεία της πρωτεύουσας.

Σημειωτόν στον Κηφισό

Ιδιαίτερα έντονα είναι τα προβλήματα στον Κηφισό, όπου καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η συμφόρηση εκτείνεται από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τις σχετικές ενημερώσεις, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Ειδικότερα, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις που κυμαίνονται από 5 έως 10 λεπτά. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο τμήμα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Κηφισίας.

Δυσκολίες σε κεντρικές λεωφόρους

Στο κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία στη συμβολή της Βασιλίσσης Σοφίας με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου διεξάγεται σχετικά ομαλά, ωστόσο η κίνηση αυξάνεται σταδιακά. Η αύξηση παρατηρείται κυρίως στα ρεύματα ανόδου των λεωφόρων. Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Σκαραμαγκά, όπου οι ταχύτητες των οχημάτων είναι χαμηλές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr