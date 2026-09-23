Πυροτέχνημα εξερράγη σε μπαλκόνι έβδομου ορόφου στην Τουρκία, τραυματίζοντας δύο άτομα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ντιγιαρμπακίρ της Τουρκίας, όπου δύο άτομα τραυματίστηκαν από πυροτέχνημα. Το βεγγαλικό εκτοξεύτηκε από τον δρόμο και κατέληξε σε μπαλκόνι διαμερίσματος στον έβδομο όροφο πολυκατοικίας. Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για τη νίκη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας.

Το συμβάν στο Ντιγιαρμπακίρ

Ένα πυροτέχνημα, το οποίο εκτοξεύτηκε από τον δρόμο, βρήκε την πορεία του προς ένα μπαλκόνι στον έβδομο όροφο μιας πολυκατοικίας. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πόλη του Ντιγιαρμπακίρ της Τουρκίας, προκαλώντας ανησυχία και κινητοποίηση.

Τη στιγμή εκείνη, κάτοικοι βρίσκονταν στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, παρακολουθώντας και καταγράφοντας τους πανηγυρισμούς που λάμβαναν χώρα στους δρόμους της πόλης. Η απρόβλεπτη πορεία του πυροτεχνήματος οδήγησε στην έκρηξή του ακριβώς στο σημείο όπου βρίσκονταν οι παρευρισκόμενοι, με άμεσες συνέπειες για την ασφάλειά τους.

Από την έκρηξη του πυροτεχνήματος, δύο άτομα υπέστησαν τραυματισμούς. Το συμβάν αυτό επισκίασε τους πανηγυρισμούς, μετατρέποντας μια στιγμή χαράς σε ένα ατυχές περιστατικό.

Οι τραυματισμοί και οι επιπτώσεις

Οι δύο τραυματίες δέχθηκαν την απαραίτητη φροντίδα μετά το συμβάν. Η φύση των τραυματισμών τους απαιτούσε άμεση ιατρική παρέμβαση, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της έκρηξης του βεγγαλικού σε τόσο κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας εκ των τραυματιών αντιμετώπισε εγκαύματα δεύτερου βαθμού. Αυτό υποδηλώνει την ένταση της θερμότητας και της έκρηξης που προκλήθηκε από το πυροτέχνημα.

Επιπλέον, ο ίδιος τραυματίας χρειάστηκε να υποβληθεί σε ράμματα τόσο στο σαγόνι όσο και στο αυτί του. Οι συγκεκριμένοι τραυματισμοί καταδεικνύουν την άμεση και βίαιη επίδραση της έκρηξης στην περιοχή του προσώπου και του κεφαλιού.

Η καταγραφή του περιστατικού σε βίντεο

Η στιγμή της εκτόξευσης και της πρόσκρουσης του πυροτεχνήματος καταγράφηκε σε βίντεο. Το οπτικό υλικό κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσφέροντας μια λεπτομερή εικόνα του συμβάντος και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη.

Το βίντεο απεικονίζει ξεκάθαρα το πυροτέχνημα να εκτοξεύεται από τον δρόμο. Η πορεία του είναι ευθεία και κατευθύνεται με ταχύτητα προς το μπαλκόνι του έβδομου ορόφου, όπου βρίσκονταν οι άνθρωποι.

Στη συνέχεια, το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που το βεγγαλικό φτάνει στο μπαλκόνι και εκρήγνυται. Η έκρηξη συμβαίνει ενώ άνθρωποι παρακολουθούν και καταγράφουν τους πανηγυρισμούς, καθιστώντας το περιστατικό ακόμα πιο απρόβλεπτο και επικίνδυνο.

Πανηγυρισμοί για ποδοσφαιρική νίκη

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εκτεταμένων πανηγυρισμών που είχαν ξεσπάσει στην πόλη του Ντιγιαρμπακίρ. Οι πανηγυρισμοί ακολούθησαν τη νίκη μιας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας, κινητοποιώντας πλήθος φιλάθλων στους δρόμους.

Φίλαθλοι είχαν βγει στους δρόμους για να γιορτάσουν το αποτέλεσμα του αγώνα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντονου ενθουσιασμού. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, χρησιμοποιήθηκαν πυροτεχνήματα και βεγγαλικά, ως μέρος των εορτασμών.

Το πυροτέχνημα που προκάλεσε τους τραυματισμούς εκτοξεύτηκε από τον δρόμο, όπου οι φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί. Η χρήση πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια τέτοιων εκδηλώσεων είναι συχνό φαινόμενο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση οδήγησε σε ένα ατυχές και επικίνδυνο συμβάν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta