Ο Χάρι Κέιν ονειρεύεται καριέρα στο NFL

Ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως θρύλος στο ποδόσφαιρο, αναφέρθηκε εκ νέου στο όνειρό του να αγωνιστεί κάποτε επαγγελματικά στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο (NFL). Ο Βρετανός φορ, ο οποίος συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα με την Μπάγερν Μονάχου, εξέφρασε τις σκέψεις του για αυτό το ενδεχόμενο σε συνέντευξή του, ενόψει των αγώνων του Nations League με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Ονειρεύεται το αμερικάνικο ποδόσφαιρο

Ο Χάρι Κέιν, παρά την εντυπωσιακή του πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, διατηρεί ζωντανό το όνειρο μιας καριέρας στο NFL. Αυτή η επιθυμία του να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε ένα διαφορετικό άθλημα, το οποίο απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες, αποτελεί ένα θέμα που επανέρχεται στις δηλώσεις του.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής τόνισε ότι το NFL είναι κάτι που θα προσπαθήσει να εξετάσει πιο σοβαρά στο μέλλον. Όπως εξήγησε, όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία της καριέρας του κατά τα επόμενα πέντε ή έξι χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι το ενδεχόμενο αυτό παραμένει στο πίσω μέρος του μυαλού του.

Σύγκριση με άλλα αθλήματα

Στη συνέντευξή του, ο Κέιν προχώρησε σε μια σύγκριση μεταξύ του NFL και του γκολφ, ενός άλλου αθλήματος που αγαπά. Εξήγησε ότι το να πετύχει στο γκολφ φαντάζει πολύ πιο δύσκολο, ενώ το NFL του φαίνεται πιο προσιτό. Αυτή η εκτίμηση βασίζεται στην εξοικείωσή του με τη χρήση των ποδιών.

Ο Άγγλος φορ ανέφερε ότι είναι πιο συνηθισμένος να χρησιμοποιεί τα πόδια του παρά τα χέρια του. Επισήμανε ότι η εκτέλεση πέναλτι στο ποδόσφαιρο έχει παρόμοια πίεση και τεχνική με τις απαιτήσεις ενός kicker στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, καθιστώντας το NFL πιο κοντά στις δικές του ικανότητες σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο άθλημα.

Σοβαρή προετοιμασία για το NFL

Ο Χάρι Κέιν ξεκαθάρισε ότι αν αποφασίσει να ασχοληθεί με το NFL, θα το αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα. Αναγνωρίζει ότι τα αθλήματα κορυφαίου επιπέδου φαίνονται εύκολα στην τηλεόραση, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική και απαιτεί σκληρή δουλειά.

Για τον λόγο αυτό, δήλωσε ότι θα αφιέρωνε από έξι μήνες έως έναν χρόνο για να προπονηθεί και να εξασκηθεί εντατικά, πριν επιχειρήσει να δοκιμαστεί στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αυτή η προσέγγιση δείχνει την αφοσίωσή του και την επιθυμία του να είναι πλήρως προετοιμασμένος για μια τέτοια μετάβαση.

Το σενάριο του MLS και του NFL

Ο Βρετανός επιθετικός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνδυάσει δύο αθλητικές καριέρες στο μέλλον. Συγκεκριμένα, σκέφτεται την πιθανότητα να αγωνιστεί στο MLS (Major League Soccer) ή σε κάποιο παρόμοιο πρωτάθλημα, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του ειδικού kicker στο NFL.

Αυτό το σενάριο θα του επέτρεπε να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα σε ένα λιγότερο απαιτητικό πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα θα κυνηγούσε το όνειρό του στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Η ιδέα αυτή υποδηλώνει μια στρατηγική προσέγγιση για το μέλλον του στον αθλητισμό.

Προτεραιότητα η τρέχουσα καριέρα

Παρά τα όνειρά του για το NFL, ο Χάρι Κέιν ξεκαθάρισε ότι η άμεση προτεραιότητά του παραμένει η τρέχουσα ποδοσφαιρική του καριέρα. Τόνισε ότι νιώθει πως θέλει να παίζει ποδόσφαιρο για όσο το δυνατόν περισσότερο, αποκομίζοντας το μέγιστο από τα επόμενα δύο, πέντε ή δέκα χρόνια.

Ο Κέιν αναφέρθηκε επίσης στην ηλικία του, σημειώνοντας ότι όταν κάποιος φτάνει τα 33, είναι εύκολο να αρχίσει να σκέφτεται την αποχώρηση ή το μέλλον. Ωστόσο, ο ίδιος προσπαθεί να παραμείνει συγκεντρωμένος στο παρόν, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει κάθε στιγμή της ενεργού του καριέρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta