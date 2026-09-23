Νέα στοιχεία για την κρίσιμη κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο στο Κολωνάκι

Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ιατρείο στο Κολωνάκι, με τις συνθήκες του περιστατικού να προκαλούν ερωτήματα. Η 56χρονη γιατρός του ιατρείου φέρεται να αμφισβήτησε το πρόβλημα που έδειχνε να έχει ο τραγουδιστής, τη στιγμή που ο καλλιτέχνης ψυχορραγούσε. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον τρόπο που αναζητήθηκε βοήθεια, καθώς και τις νομικές προεκτάσεις της υπόθεσης.

Το περιστατικό στο ιατρείο του Κολωνακίου

Απίστευτα πράγματα φέρεται να εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Η 56χρονη γιατρός του ιατρείου φέρεται να αμφισβήτησε την σοβαρότητα του προβλήματος που παρουσίαζε ο τραγουδιστής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο καλλιτέχνης ψυχορραγούσε εντός του ιατρείου της γιατρού, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση της κατάστασης εκείνη τη στιγμή.

Ο ρόλος της 5ης υπαλλήλου και το «τίναγμα»

Στο δωμάτιο όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, βρισκόταν και η 5η υπάλληλος του ιατρείου, ηλικίας 53 ετών και ουκρανικής καταγωγής. Η συγκεκριμένη υπάλληλος πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ και ήταν παρούσα όταν σήμανε συναγερμός.

Η ίδια αντιλήφθηκε ένα «τίναγμα» του χεριού του τραγουδιστή, γεγονός που υποδηλώνει την επιδείνωση της κατάστασής του. Μέχρι στιγμής, η 53χρονη υπάλληλος δεν έχει κληθεί να καταθέσει για το περιστατικό.

Αναζήτηση βοήθειας και τεχνητή νοημοσύνη

Λίγη ώρα μετά από έναν διάλογο που φέρεται να έλαβε χώρα, οι παρόντες στο ιατρείο απευθύνθηκαν ακόμα και στην τεχνητή νοημοσύνη. Ζητήθηκε βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη με σκοπό την επανφορά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει την απεγνωσμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης του καλλιτέχνη, καθώς και την ασυνήθιστη μέθοδο που επιλέχθηκε για την αναζήτηση λύσης.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, προέβη σε σημαντικές δηλώσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων. Ο κ. Λυκούδης επισήμανε ότι η πρώτη παύση της θεραπείας δεν συνέβη στον χρόνο που αρχικά είχε προσδιοριστεί ως ώρα θανάτου, αλλά πολύ νωρίτερα, στις τρεις και είκοσι δύο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, αλάρμ άρχισαν να χτυπούν στις τρεις και είκοσι τρία, ενώ συνεχή αλάρμ καταγράφηκαν την ίδια ώρα. Ένα ακόμα αλάρμ χτύπησε στις τρεις και σαράντα πέντε. Ο κ. Λυκούδης τόνισε ότι τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από την τελική κατάληξη, και οι ειδικοί θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις μετά τις ιστολογικές εξετάσεις.

Νομικές προεκτάσεις και προσδοκίες για την αλήθεια

Σχετικά με τις νομικές προεκτάσεις της υπόθεσης, ο Χαράλαμπος Λυκούδης εξέφρασε την ελπίδα και την ευχή η 5η υπάλληλος να είναι η μοναδική που θα πει την αλήθεια και δεν θα βρεθεί κατηγορούμενη. Ο δικηγόρος ευελπιστεί ότι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως είναι ακριβείς και ότι αυτές θα κατατεθούν επακριβώς στον κύριο ανακριτή.

«Εμείς θέλουμε την αλήθεια», δήλωσε ο κ. Λυκούδης, προσθέτοντας ότι η αποκάλυψη της αλήθειας είναι ο μόνος τρόπος για την υπάλληλο να έχει ήσυχη τη συνείδησή της, να κοιμάται ήσυχη, αλλά και να αποφύγει την κατηγορία. Τέλος, ο δικηγόρος σημείωσε ότι οι άλλες τρεις εμπλεκόμενες είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν κατηγορούμενες.

Με πληροφορίες από: News.gr