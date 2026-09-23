Αποκαλύψεις για τον 22χρονο πρωταθλητή kick boxing: Επιτέθηκε σε δύο γυναίκες στο Μαρούσι

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε ένας 22χρονος πανελλήνιος πρωταθλητής του kick boxing, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο νεαρός κατηγορείται για διαδοχικές επιθέσεις σε δύο γυναίκες στο Μαρούσι, οι οποίες σημειώθηκαν με διαφορά περίπου μίας ώρας. Τα θύματα περιέγραψαν τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσαν, με τη μία να τραυματίζεται σοβαρά και την άλλη να δέχεται επίθεση ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της.

Οι διαδοχικές επιθέσεις στο Μαρούσι

Οι δύο επιθέσεις, για τις οποίες κατηγορείται ο 22χρονος, σημειώθηκαν με χρονική διαφορά περίπου μίας ώρας. Αρχικά, ο νεαρός φέρεται να επιτέθηκε σε μία νεαρή γυναίκα, στη Λεωφόρο Κηφισίας. Λίγο αργότερα, περίπου μία ώρα μετά το πρώτο περιστατικό, ο ίδιος φέρεται να επιτέθηκε σε μία 55χρονη γυναίκα, αυτή τη φορά στο Πολύδροσο Αμαρουσίου, από την οποία φέρεται να άρπαξε και το αυτοκίνητο.

Η πρώτη επίθεση: Τραυματισμός και χειρουργείο

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, ο 22χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε πισώπλατα, περνώντας τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της. Στη συνέχεια, φέρεται να την έριξε στο έδαφος και να χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι της στο μαρμάρινο δάπεδο. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Όπως ανέφερε η ίδια, χρειάστηκε να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση.

Η ίδια περιέγραψε την κατάστασή της, δηλώνοντας: «Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από εκείνη την ημέρα. Μου επιτέθηκε ένας άγνωστος άνδρας και με χτύπησε στο έδαφος. Περνάω δύσκολες ώρες, έχω κάνει ένα χειρουργείο. Ψυχολογικά και σωματικά είμαι σε άθλια κατάσταση. Θα μου πάρει χρόνο να ηρεμήσω».

Η δεύτερη επίθεση και η αρπαγή του αυτοκινήτου

Περίπου μία ώρα μετά το πρώτο περιστατικό, ο 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε μία 55χρονη γυναίκα, η οποία βρισκόταν με το αυτοκίνητό της σε ένα πιο απομονωμένο σημείο στο Πολύδροσο Αμαρουσίου. Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, ο νεαρός άνοιξε την πόρτα του οδηγού, την άρπαξε από τον κορμό και την τράβηξε έξω από το όχημα. Ακολούθησε πάλη για λίγα δευτερόλεπτα, προτού ο 22χρονος καταφέρει να την απομακρύνει από το αυτοκίνητο.

Η 55χρονη περιέγραψε τις στιγμές της επίθεσης: «Ανοίγει την πόρτα του οδηγού, με έπιασε από τον κορμό και με τράβηξε έξω. Παλέψαμε για κάποια δευτερόλεπτα, αλλά κατάφερε να με βγάλει εκτός. Φοβήθηκα μην έχει κάποιο αιχμηρό αντικείμενο πάνω του». Η γυναίκα τραυματίστηκε στον αριστερό αγκώνα και στα δύο γόνατα, ενώ εξακολουθεί να αισθάνεται πόνο και στη μέση. Ο 22χρονος φέρεται στη συνέχεια να πήρε το αυτοκίνητο και να απομακρύνθηκε από το σημείο.

Η σύλληψη του 22χρονου

Την επόμενη ημέρα των επιθέσεων, ο πατέρας του 22χρονου ενημέρωσε τις Αρχές. Ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν το πρόσωπο που είχε επιτεθεί στις δύο γυναίκες. Αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του 22χρονου και προχώρησαν στη σύλληψή του. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο νεαρός κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr