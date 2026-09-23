Ηγουμενίτσα: Το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πηνελόπη – Συγκλόνισε ο επικήδειος του αδελφού της

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 25χρονη Πηνελόπη, η οποία έχασε τη ζωή της στην Ηγουμενίτσα. Η υπόθεση της δολοφονίας της έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, με το τελευταίο αντίο να τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση.

Η εξόδιος ακολουθία και οι τραγικές φιγούρες

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους κόσμου που θέλησε να αποχαιρετήσει τη νεαρή γυναίκα. Τραγικές φιγούρες στην εκκλησία ήταν η μητέρα και ο αδελφός της 25χρονης, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να πουν το τελευταίο «αντίο» στην αγαπημένη τους.

Ο συγκλονιστικός επικήδειος του αδελφού

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή κατά την οποία ο αδελφός της Πηνελόπης εκφώνησε τον επικήδειο λόγο του. Με εμφανή τη συγκίνησή του, αποχαιρέτησε την αδελφή του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ό,τι κάνω στη ζωή μου από εδώ και πέρα το αφιερώνω στην αδελφή μου».

Αίτημα για δωρεές στη ΔΙΟΤΙΜΑ

Η οικογένεια της 25χρονης είχε εκφράσει την επιθυμία, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της Πηνελόπης να προσφέρουν χρήματα στη ΔΙΟΤΙΜΑ. Η συγκεκριμένη οργάνωση είναι γνωστή για τη στήριξη που παρέχει σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας.

Τα ευρήματα και η δικαστική διαδικασία

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σώμα της 25χρονης εντοπίστηκαν συνολικά 15 τραύματα από μαχαίρι. Επιπλέον, καταγράφηκαν αμυντικά τραύματα στα χέρια της, γεγονός που υποδηλώνει προσπάθεια αντίδρασης και προστασίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών, με τον 27χρονο πρώην σύντροφό της να κατηγορείται για τη δολοφονία και να φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Αναμένεται να ακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία.

Ζήτηση δικαιοσύνης και συγκλονισμός στην κοινωνία

Η οικογένεια της Πηνελόπης ζητά την απόδοση δικαιοσύνης για την τραγική απώλεια. Παράλληλα, η κοινωνία της Ηγουμενίτσας, αλλά και της Μεταμόρφωσης, παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία που έχει λάβει χώρα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr