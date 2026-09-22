Ανθή Βούλγαρη: «Σταματήστε να γράφετε ότι έχω πάει στην κλινική»

Η παρουσιάστρια του MEGA, Ανθή Βούλγαρη, προχώρησε το πρωί της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου 2026, σε μία σημαντική διευκρίνιση σχετικά με δημοσιεύματα που την έφεραν να έχει επισκεφθεί την κλινική του Κολωνακίου. Πρόκειται για το ιδιωτικό ιατρείο που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως ουδέποτε υπήρξε πελάτισσα του συγκεκριμένου χώρου, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις σχετικές αναφορές.

Η κατηγορηματική διάψευση στον αέρα

Η Ανθή Βούλγαρη, στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, απαντώντας σε όσα έχουν ακουστεί και γραφτεί τις τελευταίες ημέρες. Με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του γνωστού τραγουδιστή, η παρουσιάστρια έκανε έκκληση να σταματήσουν τα ανυπόστατα δημοσιεύματα που την εμπλέκουν με την επίμαχη κλινική.

Συγκεκριμένα, η ίδια δήλωσε: «Επειδή έχουν ακουστεί πολλά και με την ευκαιρία να πω… σταματήστε σας παρακαλώ αυτά τα άρθρα που γράφετε ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική. Αν είχα πάει, πιστέψτε με εκτός του ότι θα το είχα καταγγείλει αν καταλάβαινα ότι είναι παράνομο, θα το είχα πει κιόλας. Δεν κρυβόμαστε εδώ πέρα».

Το ιατρείο του Κολωνακίου και η υπόθεση Μαζωνάκη

Η «περιβόητη κλινική» στην οποία αναφέρθηκε η Ανθή Βούλγαρη βρίσκεται στην περιοχή του Κολωνακίου και έχει γίνει ευρέως γνωστή λόγω της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε αυτό το ιδιωτικό ιατρείο το μεσημέρι της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου 2026. Ο θάνατός του έχει προκαλέσει εκτεταμένες συζητήσεις και δημοσιεύματα, με την κλινική να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η παρουσιάστρια του MEGA ξεκαθάρισε πως δεν έχει επισκεφθεί ποτέ της αυτό το συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο. Η δήλωσή της ήρθε ως απάντηση σε κάποια δημοσιεύματα που, όπως ανέφερε, αναφέρουν το αντίθετο, χωρίς να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η στάση της παρουσιάστριας απέναντι στην παρανομία

Η Ανθή Βούλγαρη υπογράμμισε με έμφαση τη διάθεσή της να καταγγείλει οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, εφόσον την αντιλαμβανόταν. Η δήλωσή της «Αν είχα πάει, πιστέψτε με εκτός του ότι θα το είχα καταγγείλει αν καταλάβαινα ότι είναι παράνομο, θα το είχα πει κιόλας» αναδεικνύει τη θέση της απέναντι σε τέτοιου είδους ζητήματα. Τόνισε πως δεν θα έκρυβε κάτι τέτοιο, καθώς «δεν κρυβόμαστε εδώ πέρα».

Η δημοσιογράφος έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, τονίζοντας ότι η αλήθεια είναι πως ουδέποτε υπήρξε πελάτισσα του συγκεκριμένου ιδιωτικού ιατρείου. Η τοποθέτησή της κρίνεται σημαντική, καθώς αποσαφηνίζει τη δική της θέση σε ένα θέμα που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Η προσέλευση διασήμων στην κλινική

Πέρα από τη δική της περίπτωση, η Ανθή Βούλγαρη αναφέρθηκε και στο γενικότερο φαινόμενο της προσέλευσης διασήμων στην κλινική. Συμπλήρωσε επί του θέματος ότι «πήγαινε πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολλοί διάσημοι» σε αυτό το ιατρείο. Ο λόγος, όπως εξήγησε, ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι «έτσι πίστευαν ότι θα αποκτήσουν ευεξία και καλύτερη υγεία και ενέργεια».

Ωστότε, η παρουσιάστρια επισήμανε ότι η πραγματικότητα αποδεικνύεται διαφορετική. «Βλέπεις, όμως, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα», συμπλήρωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι προσδοκίες για ευεξία και καλύτερη υγεία δεν επαληθεύτηκαν, ειδικά υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων. Η δήλωσή της αυτή έρχεται να ενισχύσει την εικόνα που έχει διαμορφωθεί γύρω από το συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο.

Με πληροφορίες από: News.gr, Reader