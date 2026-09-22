Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για δεύτερο παιδί και τη βάφτιση της κόρης της

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε εκ νέου για τα προσωπικά της, αναφέροντας ότι ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, επιθυμεί ένα δεύτερο παιδί. Η ίδια διατηρεί κάποιες φοβίες λόγω της πρόωρης γέννησης της κόρης τους, Ξένιας, ενώ δεν το προσπαθεί επί του παρόντος, αφήνοντας τα πράγματα στη ροή τους. Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Katerina» αποκάλυψε επίσης ότι η βάφτιση της μικρής θα γίνει την Άνοιξη σε κλειστό κύκλο και ότι έχει κάνει σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της.

Επιθυμία για δεύτερο παιδί και οι φοβίες της παρουσιάστριας

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε ότι ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, επιθυμεί να μεγαλώσουν την οικογένειά τους με ένα δεύτερο παιδί. Η ίδια, ωστόσο, διατηρεί κάποιες φοβίες σχετικά με αυτό το ενδεχόμενο, όπως δήλωσε το πρωί της Τρίτης (22-09-2026).

Όπως δήλωσε η παρουσιάστρια, οι φοβίες της πηγάζουν από την πρόωρη γέννηση της κόρης τους, Ξένιας. Είχε αγωνίες και άγχη, καθώς έκανε το παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία. Για αυτόν τον λόγο, δεν το προσπαθεί επί του παρόντος, επιλέγοντας να αφήσει τα πράγματα στη ροή τους.

Η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε την επιθυμία της να απολαύσει τις στιγμές με την Ξένια, να την δει να μεγαλώνει και να περπατάει, αφοσιωμένη πλήρως σε εκείνη. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Αν το φέρει ο Θεός, μακάρι».

Σύμφωνο συμβίωσης και σχέδια για γάμο και βάφτιση

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το ζευγάρι έχει ήδη προγραμματίσει και τον γάμο του.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, όταν έρθει η ώρα, το μυστήριο του γάμου θα πραγματοποιηθεί σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Παράλληλα, η βάφτιση της μικρής Ξένιας έχει οριστεί να γίνει την Άνοιξη, επίσης σε κλειστό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής της και οι αγωνίες της μητρότητας

Η παρουσιάστρια χαρακτήρισε το φετινό καλοκαίρι ως το καλύτερο της ζωής της, δηλώνοντας ότι πέρασε δύο μαγευτικούς μήνες με τη μικρή της κόρη. Η εμπειρία της μητρότητας την έχει γεμίσει, αλλά και την έχει προβληματίσει σε ορισμένα σημεία.

Όπως ανέφερε, τώρα που επιστρέφει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, την έχουν πιάσει λίγο οι τύψεις, καθώς θα γυρνάει αργότερα στο σπίτι. Το μόνο που την αγχώνει είναι ο ύπνος της κόρης της, με την ίδια να ξυπνάει το βράδυ για να ελέγξει αν αναπνέει και αν είναι καλά.

Ο ρόλος του Παναγιώτη Κουτσουμπή ως πατέρα

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται ο Παναγιώτης Κουτσουμπής στον ρόλο του πατέρα. Εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον σύντροφό της, τονίζοντας τη στήριξή του.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ο Θεός της έστειλε τον καλύτερο σύντροφο και τον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχει η κόρη της, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση και την αγάπη του προς την οικογένειά τους.

Οικογενειακές αποδράσεις και πρώτες αναμνήσεις

Το ζευγάρι, μαζί με την πέντε μηνών κόρη τους, πραγματοποιεί συχνά αποδράσεις, δημιουργώντας έτσι τις πρώτες τους οικογενειακές αναμνήσεις. Αυτές οι στιγμές είναι σημαντικές για την οικογένεια και ενισχύουν τους δεσμούς τους.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα των κοινών τους ταξιδιών ήταν η απόδρασή τους στο Παρίσι, όπου πέρασαν χρόνο όλοι μαζί, απολαμβάνοντας νέες εμπειρίες και δημιουργώντας αναμνήσεις με τη μικρή τους.

Με πληροφορίες από: Newsit