Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του Γκρανίτ Τζάκα: Η γιατρός του ισχυρίζεται ότι τον εμβολίασε κανονικά

Νέες εξελίξεις προκύπτουν στην υπόθεση που αφορά το πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19 του Γκρανίτ Τζάκα, αρχηγού της εθνικής ομάδας της Ελβετίας. Ενώ ο ίδιος είχε παραδεχτεί δημόσια ότι κατέχει πλαστό έγγραφο, η γιατρός του ισχυρίζεται ότι ο εμβολιασμός του πραγματοποιήθηκε κανονικά. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε δικαστικές διαδικασίες από την εισαγγελία της Λουκέρνης.

Η παραδοχή του ποδοσφαιριστή και οι νομικές συνέπειες

Ο Γκρανίτ Τζάκα βρέθηκε τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο των social media και του ποδοσφαιρικού κόσμου, μετά από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό. Σε αυτήν, ο Ελβετός μέσος παραδέχτηκε ότι κατέχει πλαστό πιστοποιητικό COVID-19 και ότι στην πραγματικότητα δεν εμβολιάστηκε ποτέ, επικαλούμενος φόβο ως αιτία.

Αυτή η παραδοχή έχει φέρει τον Τζάκα αντιμέτωπο με την εισαγγελία της Λουκέρνης, η οποία έχει ήδη κινήσει δικαστικές διαδικασίες. Οι ενέργειες της εισαγγελίας στρέφονται τόσο εναντίον του ίδιου του ποδοσφαιριστή όσο και εναντίον του γιατρού του, αναφορικά με την υπόθεση του πλαστού πιστοποιητικού.

Οι ισχυρισμοί της γιατρού του Τζάκα

Νέα δεδομένα φέρνει η δήλωση της γιατρού του Γκρανίτ Τζάκα, η οποία ονομάζεται Άντρεα Λ. Η γιατρός προκάλεσε σάλο με την απάντησή της στην ανακοίνωση του 33χρονου μέσου, ισχυριζόμενη πως πρόκειται για διαστρεβλωμένα λόγια του ασθενή της.

Συγκεκριμένα, η Άντρεα Λ. ανέφερε: «Τον εμβολίασα κανονικά! Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών είναι εκπληκτικά και ανησυχητικά, αλλά οι ισχυρισμοί ότι το έγγραφο είναι πλαστό δεν αληθεύουν». Πρόσθεσε επίσης ότι ο Τζάκα είχε κολλήσει COVID-19 στις αρχές του 2021 και είχε αντισώματα, επομένως, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, χρειαζόταν μόνο μία αναμνηστική δόση. Η ίδια υποστηρίζει ότι του χορήγησε αυτή τη δόση και του εξέδωσε ένα πιστοποιητικό που «ανταποκρίνεται πλήρως στην αλήθεια».

Το ιστορικό της γιατρού με τις ελβετικές αρχές

Η ίδια γιατρός, Άντρεα Λ., έχει βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο των ελβετικών αρχών. Το 2023, είχε γίνει έφοδος στο ιατρείο της στη Λουκέρνη, μετά από αναφορά μιας ασφαλιστικής εταιρείας υγείας. Η αναφορά αυτή αφορούσε τη συνταγογράφηση και πώληση πολλών φαρμάκων σε ασθενείς της.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εφόδου, βρέθηκαν πολλαπλά αρχεία σχετικά με τον COVID-19. Μεταξύ αυτών των αρχείων, εντοπίστηκε και το έγγραφο που έφερε το όνομα του Γκρανίτ Τζάκα, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στην περίπλοκη αυτή υπόθεση.

Η εμμονή του Τζάκα στην αρχική του θέση

Παρά τις δηλώσεις της γιατρού του, ο Ελβετός μέσος επιμένει στην αρχική του ανακοίνωση. Ο Γκρανίτ Τζάκα εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν εμβολιάστηκε ποτέ και ότι πλήρωσε για να λάβει πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Όταν δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν στα λεγόμενα της γιατρού, ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, Αντρέα Μπάντελ, απάντησε: «Ο Γκράνιτ δεν έχει τίποτα να προσθέσει στην προηγούμενη κατάθεσή του». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την εμμονή του Τζάκα στην αρχική του εκδοχή των γεγονότων, παρά τις αντικρουόμενες πληροφορίες που έχουν προκύψει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta