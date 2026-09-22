Η Χέιντεν Πανετιέρ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών, έδειξε η νεκροψία

Η Χέιντεν Πανετιέρ, γνωστή πρωταγωνίστρια των αμερικανικών τηλεοπτικών σειρών Heroes και Nashville, απεβίωσε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 36 ετών. Σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα της νεκροψίας που ολοκληρώθηκε από το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ στη Νότια Καρολίνα, ο θάνατός της προήλθε από τις τοξικές επιδράσεις ενός συνδυασμού ουσιών, συμπεριλαμβανομένων της φαιντανύλης, του Xanax και άλλων φαρμάκων στον οργανισμό της. Η ηθοποιός βρέθηκε αναίσθητη σε μια κατοικία στην ίδια πολιτεία, με τις αρμόδιες αρχές να χαρακτηρίζουν τον θάνατο ως ατύχημα.

Τα επίσημα ευρήματα της νεκροψίας

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ στη Νότια Καρολίνα ολοκλήρωσε την εξέταση της νεκροψίας της Χέιντεν Πανετιέρ, αποκαλύπτοντας τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της. Η επίσημη ανακοίνωση ανέφερε ότι η σταρ πέθανε από τις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης, του Xanax και αρκετών άλλων φαρμάκων που ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό της, επιβεβαιώνοντας έτσι την υπερβολική δόση ως την αιτία.

Οι αρμόδιες αρχές του ιατροδικαστή δήλωσαν ρητά ότι ο θάνατος της Πανετιέρ χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα. Κατά τη διάρκεια της ενδελεχούς εξέτασης, δεν εντοπίστηκαν σημάδια τραύματος ή άλλες ενδείξεις που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στον θάνατό της, κάτι που ενισχύει την εκτίμηση για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Το «κοκτέιλ» ουσιών και οι κίνδυνοι

Πέρα από τη φαιντανύλη και το Xanax, η νεκροψία αποκάλυψε την παρουσία και άλλων φαρμακευτικών ουσιών στον οργανισμό της ηθοποιού. Συγκεκριμένα, ανιχνεύθηκε μεθοκαρβαμόλη, ένα συνταγογραφούμενο μυοχαλαρωτικό, καθώς και κουετιαπίνη, ένα αντιψυχωσικό φάρμακο που χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία ορισμένων ψυχικών παθήσεων. Αυτός ο συνδυασμός ουσιών συνέβαλε στις τοξικές επιδράσεις που παρατηρήθηκαν.

Η φαιντανύλη, ένα ισχυρό συνθετικό οπιοειδές, αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχει προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων Αμερικανών μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητά της και τον καταστροφικό της αντίκτυπο. Η παρουσία της, σε συνδυασμό με τα άλλα φάρμακα, ήταν καθοριστική για την μοιραία έκβαση.

Η παρέμβαση των αρχών και οι παρευρισκόμενοι

Την ημέρα που η Χέιντεν Πανετιέρ βρέθηκε αναίσθητη σε μια κατοικία στη Νότια Καρολίνα, οι ομάδες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα. Οι διασώστες ξεκίνησαν μέτρα προηγμένης καρδιακής υποστήριξης της ζωής, σε μια προσπάθεια να την επαναφέρουν. Ωστόσο, παρά τις άμεσες και εντατικές προσπάθειες ανάνηψης, αυτές δυστυχώς αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς.

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά που συντάχθηκε την ημέρα του θανάτου της, ο πρώην φίλος της ηθοποιού, Μπράιαν Χίκερσον, ο οποίος έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι την κακοποίησε, βρισκόταν μαζί της όταν έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Μαζί του ήταν και ο αδελφός του, Ζακ. Επιπλέον, η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) φέρεται να συμμετείχε στην έρευνα που διεξήγαγε το τοπικό αστυνομικό τμήμα για τις συνθήκες του θανάτου της ηθοποιού.

Οι δημόσιοι αγώνες της ηθοποιού με τον εθισμό

Η Χέιντεν Πανετιέρ είχε στο παρελθόν μιλήσει ανοιχτά για τους προσωπικούς της αγώνες με την κατάχρηση ουσιών. Η ίδια είχε αναφερθεί δημόσια στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, προσπαθώντας να διαχειριστεί τον εθισμό της, καθιστώντας γνωστή την προσωπική της μάχη.

Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει ένα αυτοβιογραφικό σημείωμα, το οποίο προσέφερε περαιτέρω Einblick στην προσωπική της ζωή. Σε αυτό το σημείωμα, αναφερόταν εκτενώς στα προβλήματά της με τον εθισμό, καθώς και στην επιλόχειο κατάθλιψη, δίνοντας μια πλήρη εικόνα των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετώπιζε στην προσωπική της ζωή και υγεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki