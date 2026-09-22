Μηνύματα επιστράτευσης: Τι σημαίνουν τα SMS που έλαβαν χιλιάδες έφεδροι

Πρωινό Δευτέρας 21ης Σεπτεμβρίου, χιλιάδες ενήλικοι άνδρες σε διάσπαρτες γωνιές της Ελλάδας έλαβαν SMS στα κινητά τους τηλέφωνα από το GOVGR. Τα μηνύματα αυτά, που παρέπεμπαν σε έγγραφα από την Επιστρατεύουσα Αρχή, προκάλεσαν αρχικά έκπληξη και ανησυχία στους αποδέκτες.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έδωσε διευκρινίσεις, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία επικαιροποίησης της κατάστασης των εφέδρων, αντικαθιστώντας έναν παρωχημένο τρόπο ενημέρωσης.

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων και η αρχική ανησυχία

Οι ειδοποιήσεις στις οθόνες των κινητών χιλιάδων ενηλίκων ανδρών, πολλοί εκ των οποίων έχουν γκρίζα μαλλιά, εμφανίστηκαν ενώ βρίσκονταν στους χώρους εργασίας τους ή σε άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Το SMS, αν και έμοιαζε αρχικά με σπαμ, προερχόταν από το GOVGR και περιείχε το μήνυμα «Δείτε το έγγραφο από την Επιστρατεύουσα Αρχή εδώ», συνοδευόμενο από έναν σύνδεσμο.

Η αρχική έκπληξη εντάθηκε μετά την ανακατεύθυνση στην πλατφόρμα του Gov.gr. Εκεί, οι αποδέκτες αντίκρισαν τα προσωπικά τους στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τον Στρατιωτικό Αριθμό (Σ.Α), όπως για παράδειγμα ο Σ.Α. 15300043. Το μήνυμα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αγχωτική λέξη-κλειδί της «Επιστράτευσης», το ρευστό σκηνικό στο διεθνές γεωπολιτικό πεδίο και η στρατιωτική ζωηράδα των γειτόνων, δημιούργησαν μια ανησυχητική αλληλουχία στους αποδέκτες των συγκεκριμένων SMS.

Η επίσημη διευκρίνιση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σε επικοινωνία με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διευκρινίστηκε ο σκοπός των μαζικών SMS και e-mail. Η αποστολή τους δεν αφορά τίποτε άλλο παρά την επικαιροποίηση της κατάστασης των εφέδρων.

Χιλιάδες Ειδικά Φύλλα Πορείας αποστέλλονται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο, έναντι του παραδοσιακού τρόπου που γινόταν μέχρι σήμερα, δηλαδή μέσω των ΕΛ.ΤΑ. Η προηγούμενη διαδικασία θεωρούνταν παρωχημένη και δημιουργούσε προβλήματα, καθώς πολλοί έφεδροι είχαν αλλάξει τους τόπους κατοικίας που είχαν δηλώσει πριν από 10 ή 20 χρόνια. Πλέον, όλοι οι έφεδροι θα μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την επιστρατευτική τους κατάσταση μέσω του Gov.gr και να γνωρίζουν την έδρα της Μονάδας στην οποία θα πρέπει να παρουσιαστούν σε περίπτωση Επιστράτευσης.

Οι αλλαγές στα ειδικά φύλλα πορείας

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, παρατηρούνται αλλαγές στα Ειδικά Φύλλα Πορείας που αποστέλλονται τις τελευταίες μέρες. Έφεδροι που κατείχαν «λευκό» φύλλο πορείας στην προηγούμενη επιστρατευτική τους κατάσταση, βλέπουν πλέον την ένδειξη «πράσινο».

Αντίστοιχα, κάποιοι άλλοι έφεδροι βλέπουν την ένδειξη να αλλάζει αντίστροφα. Η ίδια πηγή του ΥΠΕΘΑ διευκρινίζει ότι η αλλαγή από λευκό σε πράσινο Ειδικό Φύλλο Πορείας αφορά κυρίως εφέδρους οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι είχαν υπηρετήσει σε μάχιμα τμήματα.

Το γεωπολιτικό πλαίσιο της περιόδου

Η αποστολή των μηνυμάτων συνέπεσε χρονικά με την άσκηση «Θαλλασόλυκος» που διεξήγαγε η Τουρκία. Η άσκηση αυτή περιλάμβανε την ανάπτυξη 100 πολεμικών πλοίων, 50 αεροπλάνων και περίπου 14.000 στελεχών από το Ναυτικό, τον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία και την Ακτοφυλακή της γείτονος χώρας.

Οι δραστηριότητες της άσκησης εκτείνονταν σε περιοχές όπως το Αιγαίο, τη Θάλασσα του Μαρμαρά, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Η στρατιωτική αυτή ζωηράδα των γειτόνων, όπως αναφέρθηκε, συνέβαλε στην αρχική ανησυχία των αποδεκτών των SMS.

Με πληροφορίες από: Gazzetta