Τρεις συλλήψεις για απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό

Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης, έπειτα από επιχείρηση της Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με επιθεωρητές περιβάλλοντος. Οι συλληφθέντες, ένας οδηγός βυτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο υπεύθυνος ενός πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεω, φέρονται να άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα. Τα απόβλητα κατέληγαν σε αγωγό του πρατηρίου, ο οποίος οδηγούσε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.

Η επιχείρηση της Ασφάλειας και οι συλλήψεις

Η αστυνομία είχε λάβει πληροφορίες ότι το τελευταίο διάστημα βυτιοφόρα συγκεκριμένης εταιρείας προέβαιναν σε απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων σε αγωγό ομβρίων υδάτων, εντός του χώρου του βενζινάδικου στο Αιγάλεω. Για την υπόθεση ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας επιθεωρητών περιβάλλοντος, οι οποίοι έλαβαν δείγματα από το σημείο εκβολής του αγωγού, ενώ το βυτιοφόρο τέθηκε υπό παρακολούθηση.

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, το βυτιοφόρο είχε παραλάβει επικίνδυνα απόβλητα από μπισκοτοβιομηχανία και στη συνέχεια μετέβη στο πρατήριο υγρών καυσίμων. Εκεί, τοποθετήθηκαν άλλα αυτοκίνητα περιμετρικά του οχήματος, προκειμένου να μην είναι ορατή η διαδικασία της απόρριψης. Οι αστυνομικοί επενέβησαν και σταμάτησαν την εκκένωση, συλλαμβάνοντας τον οδηγό και τον υπεύθυνο του πρατηρίου. Διαπιστώθηκε ότι είχε τοποθετηθεί σωλήνας στον αγωγό ομβρίων υδάτων, ο οποίος συνδεόταν με το βυτιοφόρο για την απόρριψη των αποβλήτων.

Η διαδρομή των αποβλήτων

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η εταιρεία που εκτελούσε τις μεταφορές παραλάμβανε απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες, καθώς και από ένα κρατικό νοσοκομείο. Το ειδικό σύστημα που είχε δημιουργηθεί στο πρατήριο καυσίμων επέτρεπε στα απόβλητα να καταλήγουν σε αγωγό ομβρίων υδάτων.

Στο σημείο κλήθηκε και συνεργείο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο επιβεβαίωσε ότι ο υπόγειος αγωγός στον οποίο γινόταν η απόρριψη κατέληγε στον ποταμό Κηφισό. Από εκεί, τα απόβλητα θα συνέχιζαν τη διαδρομή τους προς τη θάλασσα.

Δικογραφία και έρευνες

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας Αττικής. Το συγκεκριμένο τμήμα έχει αναλάβει την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και τη σχηματισμό δικογραφίας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Οι διευκρινίσεις της «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.»

Με αφορμή τα δημοσιεύματα σχετικά με το βυτιοφόρο όχημα που φέρεται να προέβη σε παράνομη απόρριψη αποβλήτων, η μπισκοτοβιομηχανία «Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.» εξέδωσε ανακοίνωση. Σε αυτήν, διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας.

Η εταιρεία αναφέρει ότι το βυτιοφόρο ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής. Ο προορισμός των λυμάτων, σύμφωνα με τη σύμβαση, είναι το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η συνεργαζόμενη εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. δηλώνει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του. Παράλληλα, επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της και βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν ζητηθεί.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki