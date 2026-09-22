Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Η πίεση για πλασμαφαίρεση και ο ρόλος του υπνοθεραπευτή

Οι αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως, ρίχνοντας φως στον ρόλο της κατηγορούμενης γιατρού και του υπνοθεραπευτή. Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, εξετάζει μια σειρά ιατρικών πράξεων και την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων, με επίκεντρο την πλασμαφαίρεση και την υδροθεραπεία. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής αναδεικνύουν δισταγμούς του τραγουδιστή και πιέσεις που φέρονται να ασκήθηκαν για την πραγματοποίηση των θεραπειών.

Η αρχική συνάντηση και οι δισταγμοί του τραγουδιστή

Η αλληλουχία των γεγονότων φέρεται να ξεκινά τη Δευτέρα, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης συναντήθηκε με τον υπνοθεραπευτή, Νάσο Κομιανό, στο πατάρι ενός καταστήματος στο Ψυχικό. Στη συνάντηση αυτή παρευρισκόταν και μια γυναίκα, η οποία εμφανίζεται ως ένα νέο πρόσωπο στην υπόθεση και φέρεται να συνέδεσε τον τραγουδιστή με τον υπνοθεραπευτή. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέφρασε την επιθυμία του να υποβληθεί σε θεραπείες που θα τον βοηθούσαν να αισθανθεί καλύτερα, ενόψει των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Ο τραγουδιστής φέρεται να εξέταζε το ενδεχόμενο να μεταβεί στο εξωτερικό για τον συγκεκριμένο σκοπό. Ωστόσο, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να του πρότεινε να μην ταξιδέψει, αλλά να απευθυνθεί στην προφυλακισμένη γιατρό που διατηρούσε ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης γνώριζε ήδη τη γιατρό από το 2021, όταν είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία στο ίδιο ιατρείο.

Η υδροθεραπεία και οι ιατρικές επισημάνσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από την πλασμαφαίρεση, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η 56χρονη γιατρός ήταν εκείνη που του έκανε την υδροθεραπεία εντέρου. Η συγκεκριμένη διαδικασία φέρεται να προκάλεσε σημαντική απώλεια υγρών και να επιβάρυνε τον οργανισμό του τραγουδιστή.

Ιατρικές έρευνες και ειδικοί επισημαίνουν ότι ο συνδυασμός της υδροθεραπείας με πλασμαφαίρεση είναι απαγορευτικός, ειδικά όταν η υδροθεραπεία πραγματοποιείται για σοβαρούς ιατρικούς λόγους. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι η πλασμαφαίρεση δεν θα πρέπει να ακολουθεί πριν περάσουν 48 έως 72 ώρες από την υδροθεραπεία. Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, οι δύο διαδικασίες φέρεται να πραγματοποιήθηκαν με διαφορά μικρότερη των 24 ωρών, γεγονός που αποτελεί ένα από τα ζητήματα που τίθενται προς διερεύνηση.

Οι πιέσεις για την πλασμαφαίρεση και το μήνυμα «Άσε θα τον συγυρίσω εγώ»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αισθανόταν καλά και δίσταζε να πάει την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, στο Κολωνάκι για να κάνει πλασμαφαίρεση. Αυτόν τον δισταγμό τον είχε επικοινωνήσει στη γιατρό. Η 56χρονη γιατρός, έχοντας ενημερωθεί για την επιθυμία του τραγουδιστή να μεταβεί στο εξωτερικό για τη θεραπεία, ενημέρωσε τον υπνοθεραπευτή μέσω μηνύματος.

Ο Νάσος Κομιανός, ο υπνοθεραπευτής, φέρεται να της απάντησε με το μήνυμα: «Άσε θα τον συγυρίσω εγώ». Η φράση αυτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπονοούσε ότι θα προσπαθούσε να πείσει τον τραγουδιστή να τους επισκεφτεί για την προγραμματισμένη διαδικασία. Η επικοινωνία του υπνοθεραπευτή τόσο με τον Μαζωνάκη όσο και με τη γιατρό θεωρείται κομβικό σημείο στην υπόθεση, καθώς φέρεται να λειτούργησε ως ενδιάμεσος.

Τα κρίσιμα 24ωρα και τα ερωτηματικά

Μετά τη συνάντηση στο Ψυχικό, ακολούθησε ανταλλαγή αρκετών γραπτών μηνυμάτων μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού. Από τα μηνύματα αυτά, καθώς και από άλλα στοιχεία που διαθέτει ο υπνοθεραπευτής, προκύπτει ότι ο τραγουδιστής ήταν διστακτικός ως προς το εάν θα προσέλθει την Τετάρτη για την προγραμματισμένη πλασμαφαίρεση.

Επιπλέον, ένα νέο στοιχείο δημιουργεί περαιτέρω ερωτηματικά: ο υπνωτιστής το πρωί της Τετάρτης, την ίδια ημέρα που το απόγευμα πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, βρισκόταν στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ και υπνώτιζε άλλη πελάτισσα της γιατρού στον ίδιο της τον χώρο. Περίπου δύο ώρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να έστειλε ένα μήνυμα στη γιατρό, στο οποίο ανέφερε: «Σε πήρα στον λαιμό μου».

Η συνεχιζόμενη διερεύνηση της υπόθεσης

Οι αρχές συνεχίζουν να προσπαθούν να ενώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ, προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση θανάτου του ερμηνευτή. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα αλλεπάλληλα λάθη που φέρεται να έκανε η γιατρός που ανέλαβε την πλασμαφαίρεση του τραγουδιστή, καθώς και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις της ίδιας και του 58χρονου συζύγου της.

Παράλληλα, εξετάζεται η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και η συνεργασία της 56χρονης κατηγορούμενης με τον υπνοθεραπευτή. Η 28χρονη γραμματέας της κλινικής έχει καταθέσει στοιχεία που φέρεται να «αθωώνουν» τον 58χρονο γιατρό. Η χρονική αλληλουχία των ιατρικών διαδικασιών αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα που διερευνώνται, χωρίς ωστόσο να έχει τεκμηριωθεί αιτιώδης σύνδεση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis