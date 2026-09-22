Νέα δεδομένα και ανατροπές έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι ιατροδικαστές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο θάνατος του τραγουδιστή να προκλήθηκε από έμφραγμα. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τις αποκαλύψεις του Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εκπομπή Live News, οι οποίες φέρνουν στο προσκήνιο νέα στοιχεία για την υπόθεση.

Το εύρημα της νεκροψίας και οι αναμενόμενες εξετάσεις

Κατά τη διάρκεια της νεκροψίας που πραγματοποιήθηκε, οι ιατροδικαστές εντόπισαν ένα σημαντικό εύρημα στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ισχαιμία του μεσοκοιλιακού μυοκαρδίου, η οποία επεκτεινόταν προς την κορυφή της καρδιάς. Αυτό το εύρημα αποτελεί βασικό στοιχείο στην προσπάθεια προσδιορισμού της αιτίας του θανάτου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο τραγουδιστής δεν παρουσίαζε στεφανιαία νόσο ούτε μεγαλοκαρδία, γεγονός που καθιστά την ισχαιμία κεντρικό σημείο της έρευνας. Η ιστολογική εξέταση αναμένεται να δώσει περαιτέρω απαντήσεις, καθώς θα δείξει με σαφήνεια αν πρόκειται για έμφραγμα και, κυρίως, αν η βλάβη στο μυοκάρδιο ξεκίνησε νωρίτερα ή την ώρα του μοιραίου συμβάντος.

Αναμονή για τοξικολογικά αποτελέσματα

Παράλληλα με την ιστολογική εξέταση, η ιατροδικαστική έρευνα περιλαμβάνει και την αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων. Αυτές οι εξετάσεις είναι κρίσιμες για να διαπιστωθεί αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε λάβει κάποια ουσία πριν τον θάνατό του ή αν υπήρξε πρόκληση μέθης, στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τελική αιτία θανάτου.

Το πλήρες πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, το οποίο θα συνδυάσει όλα τα ευρήματα από τις διάφορες εξετάσεις, αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του τραγουδιστή το αμέσως επόμενο διάστημα, ολοκληρώνοντας την έρευνα.

Η συνάντηση στο Ψυχικό και η παρουσία τρίτου προσώπου

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, όλα φαίνεται να ξεκινούν τη Δευτέρα, όταν πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση σε πατάρι καταστήματος στην περιοχή του Ψυχικού. Στο συγκεκριμένο σημείο βρίσκονταν ο τραγουδιστής, ένας υπνωτιστής, καθώς και ένα τρίτο πρόσωπο, μία γυναίκα.

Η παρουσία αυτής της γυναίκας μπαίνει πλέον στο «κάδρο» των ερευνών, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης και πώς αυτές σχετίζονται με το τραγικό συμβάν.

Αντικρουόμενες μαρτυρίες για την κατάσταση του τραγουδιστή

Ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζονται στην υπόθεση είναι η πραγματική εικόνα και η συμπεριφορά του τραγουδιστή λίγο πριν το μοιραίο συμβάν. Οι ισχυρισμοί ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίαζε περίεργη συμπεριφορά ή προβλήματα προέρχονται αποκλειστικά από τη γιατρό και το προσωπικό του ιατρείου που τον εξέτασε.

Ωστόσο, οι μαρτυρίες άλλων προσώπων που ήρθαν σε επαφή μαζί του, λίγο πριν τον θάνατό του, διαφέρουν σημαντικά. Τόσο ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε όσο και ο υπάλληλος του φαρμακείου, στο οποίο ο τραγουδιστής κατέβηκε για να φροντίσει ένα χτύπημα στο κεφάλι, δηλώνουν το αντίθετο.

Ο υπάλληλος του φαρμακείου επεσήμανε ότι ο τραγουδιστής ήταν πολύ καλά, μια εικόνα που επιβεβαιώνει και ο ταξιτζής. Εξετάζεται σοβαρά η πιθανότητα οι ισχυρισμοί της γιατρού περί κακής κατάστασης να χρησιμοποιήθηκαν ως δικαιολογία για την κάλυψη ή την απόδοση της εικόνας του σε μέθη, γεγονός που προσθέτει πολυπλοκότητα στην έρευνα.

Με πληροφορίες από: Reader