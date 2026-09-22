Νεκρός οδηγός γουρούνας μετά από πτώση σε γκρεμό στην Κρήτη

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Κρήτης το απόγευμα της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, μετά τον εντοπισμό ενός ατόμου νεκρού. Ο θάνατος του ατόμου φέρεται να προήλθε από πτώση με τετράτροχη «γουρούνα» σε γκρεμό, σε ένα δύσβατο σημείο στα νότια του Ρεθύμνου. Το όχημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καταπλάκωσε τον οδηγό, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, κινητοποιώντας άμεσα την ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική.

Συναγερμός στις αρχές της Κρήτης

Οι αρχές στα νότια του Ρεθύμνου της Κρήτης τέθηκαν σε συναγερμό το απόγευμα της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου. Η κινητοποίηση αυτή ακολούθησε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σε μια περιοχή ιδιαίτερα δύσβατη. Η είδηση της πτώσης ενός ατόμου με γουρούνα σε γκρεμό οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε σήμα για το περιστατικό, προκαλώντας την άμεση ανταπόκριση των δυνάμεων της. Η φύση του εδάφους και η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτούσαν την παρέμβαση εξειδικευμένων μονάδων, με αποτέλεσμα να κληθεί και η ΕΜΑΚ.

Επιχείρηση διάσωσης σε δύσβατο σημείο

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού, στην περιοχή έσπευσε άμεσα δύναμη της ΕΜΑΚ. Ο ρόλος της ΕΜΑΚ ήταν να συνδράμει στην επιχείρηση, δεδομένου του δύσκολου και απρόσιτου χαρακτήρα του σημείου όπου σημειώθηκε το τροχαίο. Η παρουσία της κρίθηκε απαραίτητη για την προσέγγιση του ατόμου και την αντιμετώπιση των συνθηκών.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποίησε συνολικά τέσσερα οχήματα, τα οποία επάνδρωσαν εννέα πυροσβέστες. Οι δυνάμεις αυτές εργάστηκαν συντονισμένα για να φτάσουν στο σημείο της πτώσης και να παράσχουν την απαιτούμενη βοήθεια. Η επιχείρηση ήταν σε πλήρη εξέλιξη από την πρώτη στιγμή.

Ο εντοπισμός του οδηγού και οι πρώτες πληροφορίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από το neakriti.gr, ένα άτομο που επέβαινε σε τετράτροχη «γουρούνα» βρέθηκε στον γκρεμό. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, αποτελώντας αντικείμενο έρευνας των αρχών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ένα ιδιαίτερα σοβαρό εύρημα: το όχημα, η τετράτροχη «γουρούνα», φέρεται να έχει καταπλακώσει το άτομο. Ο οδηγός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα του δυστυχήματος και την τραγική του κατάληξη.

Διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου

Η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όχι μόνο για την ανάσυρση του νεκρού, αλλά και για την αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες το άτομο έχασε τη ζωή του. Οι αρχές διερευνούν όλα τα πιθανά σενάρια που οδήγησαν στην πτώση της γουρούνας και τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Οι δυνάμεις που έχουν κινητοποιηθεί συνεχίζουν το έργο τους στο δύσβατο σημείο, συλλέγοντας στοιχεία που θα βοηθήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην κατανόηση του πώς ακριβώς συνέβη το μοιραίο αυτό περιστατικό στα νότια του Ρεθύμνου.

Με πληροφορίες από: Reader