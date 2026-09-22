Συλλήψεις για παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό

Ένα βυτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας εντοπίστηκε να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στην περιοχή του Αιγάλεω, επί της λεωφόρου Κηφισού. Τα λύματα, μέσω υπόγειου δικτύου, φέρεται να διοχετεύονταν στον Κηφισό. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις τριών ατόμων, μετά από διακριτική παρακολούθηση, ενώ δείγματα των αποβλήτων έδειξαν υψηλή οξύτητα και τοξικότητα.

Η παράνομη απόρριψη αποβλήτων στον Κηφισό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βυτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας φέρεται να άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων, το οποίο μέσω υπόγειου δικτύου οδηγεί στον Κηφισό. Η συγκεκριμένη ενέργεια φέρεται να έλαβε χώρα το μεσημέρι, όταν το βυτιοφόρο άδειασε το περιεχόμενό του στο φρεάτιο του πρατηρίου που βρίσκεται στην περιοχή του Αιγάλεω, επί της λεωφόρου Κηφισού. Από αυτό το σημείο, τα λύματα διοχετεύτηκαν στον Κηφισό μέσω του υπόγειου δικτύου.

Οι οδηγοί των βυτιοφόρων φέρονται να συνέδεαν σωλήνα με το φρεάτιο και να άδειαζαν εκεί το περιεχόμενο των οχημάτων. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φρόντιζαν να σταθμεύουν αυτοκίνητα σε κατάλληλα σημεία ώστε να καλύπτουν τις κινήσεις τους και να μην γίνονται αντιληπτοί κατά τη διάρκεια της παράνομης απόρριψης.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η Αστυνομία, έχοντας λάβει τις τελευταίες ημέρες πληροφορίες σχετικά με την παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων, είχε θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση δύο βυτιοφόρα που στάθμευαν στο εν λόγω πρατήριο καυσίμων. Νωρίς το πρωί της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου 2026, οι αστυνομικοί έφτασαν στο πρατήριο υγρών καυσίμων στον Κηφισό, όπου διαπίστωσαν ότι ο οδηγός του βυτιοφόρου απέρριπτε παράνομα βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε φρεάτιο.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν εκείνη τη στιγμή. Προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Πρόκειται για τον 41χρονο αλβανικής καταγωγής οδηγό του βυτιοφόρου που μετέφερε τα απόβλητα, τον 46χρονο ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου και τον 43χρονο ιδιοκτήτη του βενζινάδικου. Λίγο πριν από την αστυνομική επέμβαση στο πρατήριο, ένα από τα δύο βυτιοφόρα είχε παραλάβει μεγάλη ποσότητα αποβλήτων από τη μπισκοτοβιομηχανία και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο βενζινάδικο, όπου ο οδηγός ξεκίνησε τη διαδικασία εκκένωσης του φορτίου στο φρεάτιο, συνδέοντας σε αυτό μια μάνικα.

Προέλευση και χαρακτηριστικά των αποβλήτων

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι πηγές προέλευσης των υγρών αποβλήτων περιελάμβαναν διάφορες βιομηχανίες της Αττικής. Μεταξύ αυτών των πηγών αναφέρονται η «Παπαδόπουλος Α.Ε.», η γνωστή μπισκοτοβιομηχανία, αλλά και το Νοσοκομείο «Αττικόν». Το βυτιοφόρο, συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί φέρεται να είχε περάσει και από το εργοστάσιο Παπαδοπούλου, προκειμένου να παραλάβει τα απόβλητα.

Αμέσως μετά την επέμβαση της αστυνομίας, κλήθηκε κλιμάκιο από το υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ περιβαλλοντολόγος των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος έλαβε δείγμα από το περιεχόμενο του βυτιοφόρου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, το υλικό που εντοπίστηκε επρόκειτο για βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας. Τα αποτελέσματα των δειγμάτων διαπίστωσαν ότι πρόκειται για υψηλής τοξικότητας απόβλητα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit