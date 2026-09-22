Τραγικό τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης στη Ρόδο, όταν ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Ο άτυχος άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, τραυματίστηκε θανάσιμα πέφτοντας από μεγάλο ύψος, ενώ προσπαθούσε να συνδράμει δύο αλλοδαπούς σε δύσβατη περιοχή του νησιού. Ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το συμβάν, τονίζοντας πως η σημερινή ημέρα αποτελεί «ημέρα πένθους για τη Ρόδο».

Το τραγικό περιστατικό και η απώλεια

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε δύο τουρίστες. Ο 52χρονος πυροσβέστης, με καταγωγή από τον Έμπωνα, συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης σε μια δύσβατη ορεινή περιοχή του Αττάβυρου. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα σε φαράγγι, σε περιοχή κοντά στα Σιάννα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο θάνατος του πατέρα δύο παιδιών συγκλονίζει ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Ρόδου. Οι συνάδελφοί του έχουν μόνο καλά λόγια να πουν για τον εκλιπόντα. Για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού αυτού περιστατικού, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Η επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων

Όλα ξεκίνησαν με κλήση για βοήθεια από δύο τουρίστες, οι οποίοι φέρεται να είχαν εγκλωβιστεί σε ορεινό και βραχώδες σημείο, μέσα σε φαράγγι του Αττάβυρου, εντός του δήμου Ρόδου. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο περιγράφηκε ως εξαιρετικά δύσκολη. Οι δύο άνθρωποι, που αρχικά χαρακτηρίστηκαν ως περιπατητές και αργότερα ως αναρριχητές, είχαν ζητήσει συνδρομή από τη δύσβατη ορεινή περιοχή.

Άμεσα κινητοποιήθηκε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, στο οποίο ανήκε και ο εκλιπών πυροσβέστης, ο οποίος εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος της επιχείρησης ήταν να προσεγγιστούν οι δύο εγκλωβισμένοι και να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το δύσκολο σημείο, μια προσπάθεια που δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη για τον 52χρονο πυροσβέστη.

Το μήνυμα του δημάρχου Ρόδου για την ημέρα πένθους

Ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, εξέφρασε με ανακοίνωσή του τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του 52χρονου πυροσβέστη εν ώρα καθήκοντος. Ο κ. Κολιάδης τόνισε ότι «η σημερινή ημέρα είναι ημέρα πένθους για τη Ρόδο», υπογραμμίζοντας πως ο άδικος θάνατος ενός ανθρώπου για τον οποίο οι συνάδελφοί του έχουν μόνο καλά λόγια, συγκλονίζει ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Ο δήμαρχος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσφορά των πυροσβεστών της Ρόδου, οι οποίοι, όπως σημείωσε, βρίσκονται πάντοτε στην πρώτη γραμμή, υπηρετώντας κάτω από δύσκολες και συχνά επικίνδυνες συνθήκες. «Σήμερα, οι πυροσβέστες μας αποχαιρετούν έναν δικό τους άνθρωπο και μαζί τους πενθούμε όλοι εμείς, ολόκληρη η ροδιακή κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συλλυπητήρια και αναγνώριση της θυσίας

Ο κ. Κολιάδης εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος πυροσβέστη. Η απώλεια του πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, έχει προκαλέσει βαθύτατη θλίψη.

Παράλληλα, ο δήμαρχος απηύθυνε συλλυπητήρια και προς τους συναδέλφους του στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι θρηνούν την απώλεια του δικού τους ανθρώπου. «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό για την υπηρεσία και τη θυσία του», υπογράμμισε ο δήμαρχος Ρόδου, αναγνωρίζοντας το βαρύ τίμημα που πλήρωσε ο πυροσβέστης.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos