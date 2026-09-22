Η Μαρία Ντόλκα ξέσπασε στη δίκη για τα Τέμπη: «Ήμουν η φωνή της κόρης μου σήμερα»

Σε ένα φορτισμένο ξέσπασμα προχώρησε η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής της στο δικαστήριο. Έξω από την αίθουσα, η κ. Ντόλκα εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ κατά των πολιτικών προσώπων και των υπευθύνων. Αναφέρθηκε στην οδύνη της για τον χαμό της κόρης της, στις συνθήκες της τραγωδίας, αλλά και στα ερωτήματα που διατηρεί για τη δικαστική διερεύνηση, τονίζοντας πως «Ήμουν η φωνή της κόρης μου σήμερα. Θα λογοδοτήσετε όλοι σας».

Η φωνή της κόρης της μετά από τριάμισι χρόνια

Η κ. Ντόλκα σημείωσε πως περίμενε τριάμισι χρόνια για να γίνει η φωνή της κόρης της μέσα στη δικαστική αίθουσα. Ευχαρίστησε όσους έδειξαν υπομονή τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο, δηλώνοντας ότι περίμενε τη σημερινή μέρα επί τριάμισι χρόνια.

«Μίλησα μαζί με την κόρη μου γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως είπε όσα κράτησε τριάμισι χρόνια στην ψυχή της, όσα έμαθε από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, καθώς και όσα τη στήριξαν οι δικηγόροι που είχε πριν και ο κύριος Λαχανάς, ο οποίος τη στηρίζει και ψυχολογικά και της έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσει.

Οδύνη και ερωτήματα για τις συνθήκες της τραγωδίας

Η μητέρα της αδικοχαμένης φοιτήτριας υπογράμμισε πως η διαδικασία δεν ήταν καθόλου εύκολη για εκείνη. Εξέφρασε την οδύνη της, λέγοντας ότι δεν γνώριζε πως έβαλε το παιδί της μέσα σε ένα «σάπιο τρένο».

«Την έστειλα να σπουδάσει όπως όλες οι μανάδες. Πού ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου;», αναρωτήθηκε. Η Αναστασία ήταν δεκαοχτώ χρονών και φοιτήτρια στο Γεωπονικό για έξι μήνες. Η κ. Ντόλκα δήλωσε ότι κοίταζε πώς να διασφαλίζει τα παιδιά της ακόμα και όταν ήταν βάρδια, προσπαθώντας να μην τα εκθέτει σε κίνδυνο. «Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί; Και ήξεραν όλοι», συμπλήρωσε.

Κριτική στην πολιτική ηγεσία και απουσία κατηγορουμένων

Η κ. Ντόλκα σχολίασε την απουσία των κατηγορουμένων από τη δικαστική διαδικασία. Εστίασε την κριτική της στην πολιτική ηγεσία, αναφέροντας συγκεκριμένα τον κ. Καραμανλή. «Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω: Ο Καραμανλής», δήλωσε.

Απευθυνόμενη στον κ. Καραμανλή, τον ρώτησε: «Πόσα έφαγες Καραμανλή; Και η Αναστασία λείπει απ' το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δε σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου, ρακένδυτος να γυρίζεις».

Αίτημα για λογοδοσία και απαντήσεις

Η μητέρα της Αναστασίας συνέχισε την κριτική της, απευθυνόμενη και σε άλλους που δεν ήταν παρόντες στη δίκη. «Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε; Σας έχω ξαναρωτήσει, αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε εδώ; Είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε. Θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε», τόνισε.

Η κ. Ντόλκα ζήτησε λογοδοσία από όλους τους εμπλεκόμενους. «Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα; Ήταν τα παι», κατέληξε, αναφερόμενη στις δηλώσεις του κ. Τριαντόπουλου.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit