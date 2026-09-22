Η δημόσια αναγνώριση Κοκοτσάκη μετά την κατάθεση της Καρυστιανού

Μια δημόσια αναγνώριση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποίησε ο τεχνικός σύμβουλος και πρώην στενός συνεργάτης της Μαρίας Καρυστιανού, Βασίλης Κοκοτσάκης. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τη σημερινή κατάθεση της κ. Καρυστιανού ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, στο πλαίσιο της υπόθεσης των Τεμπών. Ο κ. Κοκοτσάκης υπογράμμισε ότι, παρά τις γνωστές διαφορές τους, η κατάθεσή της κινήθηκε στον ίδιο τεχνικό πυρήνα που είχαν υποστηρίξει από κοινού.

Η κατάθεση της Μαρίας Καρυστιανού στο δικαστήριο

Η κ. Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, όπου τοποθετήθηκε σε μια σειρά από κρίσιμα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την υπόθεση των Τεμπών. Μεταξύ άλλων, η κατάθεσή της επικεντρώθηκε στην ανάγκη διερεύνησης της πραγματικής αιτίας της πυρόσφαιρας, καθώς και σε στοιχεία που αφορούν χημικά εγκαύματα και την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος.

Συγκεκριμένα, η κ. Καρυστιανού αποδοκίμασε έντονα τον ισχυρισμό περί ελαίων σιλικόνης ως αιτία της πυρόσφαιρας, επιμένοντας ότι η πραγματική αιτία πρέπει να διερευνηθεί με βάση τα πραγματικά ευρήματα. Τα ζητήματα αυτά, όπως αναφέρθηκε, αποτελούν κρίσιμα σημεία για την αναζήτηση της αλήθειας στην υπόθεση.

Η δημόσια αναγνώριση από τον Βασίλη Κοκοτσάκη

Ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πρώην στενός συνεργάτης της Μαρίας Καρυστιανού, επέλεξε να αναγνωρίσει δημόσια τη σημασία της σημερινής της κατάθεσης. Παρά το γεγονός ότι, όπως ο ίδιος επισημαίνει, οι δρόμοι τους έχουν πλέον χωρίσει και οι διαφορές τους είναι γνωστές, ο κ. Κοκοτσάκης τόνισε ότι τα τεχνικά ζητήματα που έθεσε η κ. Καρυστιανού κινούνται στον ίδιο «τεχνικό πυρήνα» με όσα είχαν υποστηρίξει από κοινού από την αρχή της υπόθεσης.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Κοκοτσάκης υπογράμμισε ότι η αλήθεια δεν μπορεί να προσαρμόζεται στις προσωπικές σχέσεις. Για τον λόγο αυτό, θεώρησε υποχρέωσή του να αναγνωρίσει ότι η κατάθεση της κ. Καρυστιανού κινήθηκε στον ίδιο τεχνικό πυρήνα που οι δύο πλευρές είχαν υποστηρίξει από κοινού εξαρχής.

Το ζήτημα της πυρόσφαιρας και τα χημικά εγκαύματα

Ένα από τα κεντρικά σημεία της αναγνώρισης του κ. Κοκοτσάκη αφορά το ζήτημα της πυρόσφαιρας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτή δεν εξηγείται από τα έλαια σιλικόνης, θέση την οποία η κ. Καρυστιανού αποδοκίμασε έντονα κατά την κατάθεσή της. Η επιμονή της στην ανάγκη διερεύνησης της πραγματικής αιτίας με βάση τα ευρήματα αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Κοκοτσάκης αναφέρθηκε στα χημικά εγκαύματα και τα στοιχεία του πεδίου, ζητήματα που είχαν αποτελέσει αντικείμενο κοινής έρευνας. Αυτά τα σημεία, όπως επισημαίνεται, ήταν μεταξύ εκείνων που είχαν τεθεί από την αρχή και είχαν ερευνηθεί ενδελεχώς από την τεχνική ομάδα.

Η αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος

Ο κ. Κοκοτσάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα κρίσιμο ζήτημα για την αναζήτηση της αλήθειας. Αυτό το σημείο, μαζί με τα άλλα τεχνικά ζητήματα, αποτελεί μέρος του κοινού πλαισίου που είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο πλευρές.

Η σημασία της διατήρησης και της ορθής εξέτασης του χώρου του συμβάντος αναδεικνύεται ως θεμελιώδης για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, σύμφωνα με τις κοινές αρχικές θέσεις τους.

Το πολιτικό υπόβαθρο και η επιμονή στην αλήθεια

Το ενδιαφέρον της τοποθέτησης του κ. Κοκοτσάκη βρίσκεται και στο πολιτικό της υπόβαθρο. Ο άλλοτε στενός συνεργάτης της Μαρίας Καρυστιανού δεν παρέκαμψε τις μεταξύ τους διαφορές, αλλά τις ανέφερε ευθέως. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι, παρά την απόσταση που έχει δημιουργηθεί, δεν θεωρεί ότι αυτές ακυρώνουν όσα είχαν ερευνηθεί και υποστηριχθεί από κοινού τα προηγούμενα χρόνια.

«Αυτά δεν είναι καινούργια για εμάς», έγραψε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα τα οποία, όπως υποστηρίζει, είχαν τεθεί από την αρχή και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας της τεχνικής ομάδας για περισσότερα από τρία χρόνια. Η φράση του «Όταν κάποιος, σε αντίθεση με άλλους, επιμένει ενώπιον της Δικαιοσύνης σε εκείνα ακριβώς τα κρίσιμα τεχνικά ζητήματα που υποστηρίξαμε από κοινού από την πρώτη στιγμή, αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται» υπογραμμίζει την προσήλωσή του στην αντικειμενική αλήθεια, ανεξαρτήτως προσωπικών σχέσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki