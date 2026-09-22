Φωτιά στη Βασιλίτσα Κόνιτσας: Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης με επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Μία πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, σε δασική έκταση στην περιοχή της Βασιλίτσας Κόνιτσας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς που καίει δασική βλάστηση.

Το ξέσπασμα της πυρκαγιάς

Η φωτιά ξέσπασε συγκεκριμένα το μεσημέρι της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, σε δασική έκταση στην περιοχή της Βασιλίτσας, η οποία ανήκει στον Δήμο Κόνιτσας, στην Ήπειρο. Η είδηση του ξεσπάσματος της πυρκαγιάς σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα για την αντιμετώπισή της.

Η πυρκαγιά έχει παραδώσει στις φλόγες δασική έκταση, καθιστώντας αναγκαία την ταχεία και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου και την προστασία της περιοχής.

Επίγειες δυνάμεις στην πρώτη γραμμή

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς, στην περιοχή της Βασιλίτσας Κόνιτσας έχουν σπεύσει και επιχειρούν δέκα πυροσβέστες. Οι επίγειες δυνάμεις αποτελούνται από έμπειρο προσωπικό, το οποίο δίνει μάχη με τις φλόγες στο δύσβατο, κατά πάσα πιθανότητα, δασικό περιβάλλον.

Μεταξύ των πυροσβεστών, συμμετέχει και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ. Η παρουσία πεζοπόρων τμημάτων είναι κρίσιμη σε δασικές πυρκαγιές, καθώς μπορούν να προσεγγίσουν σημεία όπου τα οχήματα δεν έχουν πρόσβαση. Τις επίγειες δυνάμεις συμπληρώνει ένα πυροσβεστικό όχημα, το οποίο παρέχει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποστήριξη.

Η συνδρομή από αέρος

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Το εναέριο μέσο συνδράμει τις προσπάθειες των πυροσβεστών από αέρος, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στα μέτωπα της πυρκαγιάς. Η συμβολή του ελικοπτέρου είναι καθοριστική για τον περιορισμό της εξάπλωσης των φλογών, ειδικά σε δασικές εκτάσεις.

Η συντονισμένη δράση των επίγειων και εναέριων μέσων αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Βασιλίτσα Κόνιτσας. Οι ρίψεις νερού από το ελικόπτερο συμπληρώνουν το έργο των πυροσβεστών στο έδαφος, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη κατάσβεση.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν αδιάκοπα την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη δασική έκταση της Βασιλίτσας Κόνιτσας. Παρά τις δυσκολίες που ενδεχομένως παρουσιάζει το περιβάλλον, οι πυροσβέστες και το ελικόπτερο παραμένουν στο σημείο, προσπαθώντας να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Η κινητοποίηση παραμένει σε υψηλό επίπεδο, με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις να επιχειρούν για την προστασία του δάσους και των γύρω περιοχών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Reader