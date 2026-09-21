Η ιστορία της Βρετανίδας που ερωτεύτηκε θανατοποινίτη και πίστεψε στην αθωότητά του

Μια Βρετανίδα φοιτήτρια, η Τιάνα Μπρόντναξ, ξεκίνησε ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό να μελετήσει τις φυλετικές ανισότητες που παρατηρούνται στην εφαρμογή της θανατικής ποινής. Αυτό που αρχικά προοριζόταν να είναι μια ακαδημαϊκή έρευνα, εξελίχθηκε σε μια βαθιά προσωπική ιστορία, καθώς η Τιάνα ήρθε σε επαφή με τον θανατοποινίτη Τζέιμς Μπρόντναξ. Η εξέταση των στοιχείων της υπόθεσης του Τζέιμς την οδήγησε να αμφισβητήσει την ενοχή του και να αναπτύξει μια σχέση που επισφραγίστηκε με γάμο, λίγο πριν την εκτέλεσή του.

Η αρχή της έρευνας και η γνωριμία

Η Τιάνα Μπρόντναξ βρέθηκε στις ΗΠΑ στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών της σπουδών στο διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διπλωματική της εργασία επικεντρωνόταν στις φυλετικές ανισότητες της θανατικής ποινής στην Πολιτεία του Τέξας. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς της, ήρθε σε επαφή με την υπόθεση του Τζέιμς Μπρόντναξ.

Ο Τζέιμς είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2009 για τη δολοφονία των μουσικών παραγωγών Στήβεν Σουάν και Μάθιου Μπάτλερ. Οι δολοφονίες είχαν συμβεί το 2008, κατά τη διάρκεια ληστείας στην περιοχή Γκάρλαντ του Τέξας. Το αρχικό ταξίδι της Τιάνα, διάρκειας μόλις τριών εβδομάδων, παρατάθηκε τελικά σε παραμονή τριών μηνών, καθώς η ίδια άρχισε να εμβαθύνει στην υπόθεση του Τζέιμς και να εξετάζει τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η ανατροπή από τα στοιχεία DNA

Όπως η ίδια περιέγραψε σε συνέντευξή της, η εξέταση των στοιχείων DNA ήταν το σημείο καμπής που την έκανε να αμφισβητήσει την αρχική της γνώμη για την υπόθεση. Σύμφωνα με την Τιάνα, τα στοιχεία έδειχναν ότι το DNA του Τζέιμς αποκλειόταν από το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στις δολοφονίες, καθώς και από τα ρούχα ενός εκ των θυμάτων. Αντιθέτως, το DNA του ξαδέλφου του Τζέιμς, Ντεμάριους Κάμμινγκς, δεν μπορούσε να αποκλειστεί από τα ευρήματα.

Ο Ντεμάριους Κάμμινγκς είχε επίσης καταδικαστεί για την ίδια υπόθεση, λαμβάνοντας ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Η Τιάνα, η οποία επρόκειτο να επιστρέψει στη Βρετανία την επόμενη κιόλας ημέρα, αποφάσισε να αλλάξει τα σχέδιά της μετά την αποκάλυψη των στοιχείων DNA. Επέστρεψε για να συναντήσει ξανά τον Τζέιμς, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Δεν σε αφήνω. Δεν σε αφήνω».

Η προσωπική δέσμευση και η ομολογία

Όταν η Τιάνα αντιμετώπισε ευθέως τον Τζέιμς με τα ευρήματα της έρευνάς της, τον ρώτησε αν ήταν πράγματι εκείνος που είχε διαπράξει τις δολοφονίες. Η απάντηση του Τζέιμς, σύμφωνα με την Τιάνα, ήταν: «Τώρα ξέρεις για ποιο πράγμα αγωνίζεσαι». Νωρίτερα στη συνέντευξή της, η Τιάνα είχε εξηγήσει ότι ο Τζέιμς είχε παραδεχθεί τη συμμετοχή του στη ληστεία, αλλά επέμενε ότι δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε τα δύο θύματα.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή τον Μάρτιο του 2026, όταν ο Ντεμάριους Κάμμινγκς υπέγραψε ένορκη δήλωση. Σε αυτή τη δήλωση, ο Κάμμινγκς ανέφερε ότι ο ίδιος ήταν ο δράστης των πυροβολισμών. Υποστήριξε επίσης ότι είχε πείσει τον Τζέιμς να αναλάβει την ευθύνη των δολοφονιών, αφού οι δύο τους είχαν κάνει χρήση ουσιών, συγκεκριμένα PCP και μαριχουάνας.

Οι προσπάθειες και η τελική έκβαση

Στην ίδια ένορκη κατάθεση του Ντεμάριους Κάμμινγκς αναφερόταν ρητά ότι το DNA του, και όχι του Τζέιμς Μπρόντναξ, είχε βρεθεί στο πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε στις δολοφονίες. Αυτή η νέα δήλωση αποτέλεσε μέρος μιας προσπάθειας να ανασταθεί η εκτέλεση του Τζέιμς. Ωστόσο, οι εφέσεις που υποβλήθηκαν δεν έγιναν δεκτές από τις αρμόδιες αρχές.

Έτσι, στις 30 Απριλίου 2026, ο Τζέιμς Μπρόντναξ εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση στις φυλακές της Πολιτείας του Τέξας, στο Χάντσβιλ. Ήταν 37 ετών. Μόλις 16 ημέρες πριν την εκτέλεσή του, στις 14 Απριλίου, ο Τζέιμς είχε παντρευτεί την Τιάνα Μπρόντναξ.

Η πίστη στην αθωότητα

Ο Τζέιμς Μπρόντναξ επέμενε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι ήταν αθώος για τις δύο δολοφονίες, παρόλο που είχε παραδεχθεί τη συμμετοχή του στη ληστεία. Από την πλευρά της, η Τιάνα Μπρόντναξ, έχοντας μελετήσει σε βάθος την υπόθεση και τα στοιχεία που προέκυψαν, συνέχισε να πιστεύει στην αθωότητά του μέχρι το τέλος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta