Αλλαγή πορείας για πτήση του Σταύρου Παπασταύρου λόγω τεχνικού προβλήματος

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης της United Airlines με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην οποία επέβαιναν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και η σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Αριστοτελία Πελώνη. Το αεροσκάφος, το οποίο αρχικά κατευθυνόταν προς τη Νέα Υόρκη, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί τελικά στην Ουάσιγκτον. Η αλλαγή προορισμού οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε τις επικοινωνίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ.

Το απρόοπτο στον αέρα και η ενημέρωση των επιβατών

Οι επιβάτες της πτήσης της United Airlines, η οποία είχε ως αρχικό προορισμό το αεροδρόμιο του Νιούαρκ στη Νέα Υόρκη, ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους για την αδυναμία προσγείωσης στον αρχικό προορισμό. Το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε στο αεροδρόμιο κατέστησε αδύνατη την ομαλή διεκπεραίωση της πτήσης προς την πόλη της Νέας Υόρκης.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, το πλήρωμα του αεροσκάφους προχώρησε στην αναγκαία αλλαγή πορείας. Το αεροπλάνο άλλαξε κατεύθυνση και πλέον οδεύει προς την Ουάσιγκτον, όπου και αναμένεται να προσγειωθεί, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Η παρουσία του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου

Μεταξύ των επιβατών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απρόσμενη αυτή αλλαγή σχεδίων ήταν και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Ο κ. Παπασταύρου ταξίδευε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την εν λόγω πτήση της United Airlines, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο για τη Νέα Υόρκη.

Η αναγκαστική προσγείωση στην Ουάσιγκτον αντί του αρχικού προορισμού του Νιούαρκ επηρεάζει το ταξιδιωτικό του πρόγραμμα, καθώς η πτήση του υπουργού εκτράπηκε από την προγραμματισμένη διαδρομή της λόγω των τεχνικών δυσκολιών που παρουσιάστηκαν.

Η σύμβουλος του πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη, στην ίδια πτήση

Στην ίδια πτήση με τον υπουργό Παπασταύρου βρισκόταν και η σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Αριστοτελία Πελώνη. Η κ. Πελώνη ταξίδευε επίσης προς τις ΗΠΑ, έχοντας συγκεκριμένο σκοπό την παρουσία της στο πλευρό του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η κ. Πελώνη πρόκειται να συνοδεύσει τον πρωθυπουργό στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αλλαγή προορισμού της πτήσης της, από Νέα Υόρκη σε Ουάσιγκτον, αποτελεί ένα απρόβλεπτο γεγονός στο ταξίδι της για την σημαντική αυτή αποστολή.

Το τεχνικό πρόβλημα στις επικοινωνίες του Νιούαρκ

Η αιτία της αναγκαστικής αλλαγής πορείας της πτήσης εντοπίζεται σε ένα τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε τις επικοινωνίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ. Αυτή η δυσλειτουργία κατέστησε μη ασφαλή ή αδύνατη την προσγείωση οποιουδήποτε αεροσκάφους στον συγκεκριμένο προορισμό.

Ως αποτέλεσμα του προβλήματος αυτού, η United Airlines αναγκάστηκε να λάβει την απόφαση για εκτροπή της πτήσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής προσγείωση των επιβατών και του πληρώματος σε εναλλακτικό αεροδρόμιο, εν προκειμένω στην Ουάσιγκτον.

Η νέα προσγείωση στην Ουάσιγκτον

Έτσι, η πτήση που είχε αρχικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, και συγκεκριμένα το αεροδρόμιο του Νιούαρκ, θα ολοκληρώσει το ταξίδι της στην Ουάσιγκτον. Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους ασφαλείας και λειτουργικότητας, μετά την εμφάνιση του τεχνικού προβλήματος.

Οι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου και της συμβούλου Αριστοτελίας Πελώνη, θα προσγειωθούν στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, αντί της αρχικής τους επιλογής, λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών που επικράτησαν στον εναέριο χώρο και στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ.

Με πληροφορίες από: Topontiki