Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στην επιφάνεια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις πρακτικές δύο γιατρών κλινικής που βρίσκεται στο Κολωνάκι. Οι συγκεκριμένοι γιατροί φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις αποκαλύψεις να ρίχνουν φως σε συγκεκριμένες μεθόδους εργασίας. Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν τεθεί ζητήματα όπως η χειρόγραφη συνταγογράφηση και η αποστολή ιατρικών δειγμάτων σε εργαστήριο της Ελβετίας για εξειδικευμένες εξετάσεις.

Νέα στοιχεία για την κλινική του Κολωνακίου

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία αναδύονται σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούσαν οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι. Οι γιατροί αυτοί συνδέονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, και οι πληροφορίες που έρχονται στο φως αφορούν τον τρόπο που διαχειρίζονταν τους ασθενείς τους και τις ιατρικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις, οι δύο γιατροί φέρεται να χορηγούσαν αποκλειστικά χειρόγραφες συνταγογραφήσεις στους ασθενείς τους. Αυτή η πρακτική, όπως αναφέρεται, είχε ως σκοπό να μην καταχωρούνται οι συνταγές στο επίσημο σύστημα, διατηρώντας έτσι ένα επίπεδο μη καταγραφής των ιατρικών ενεργειών.

Εξειδικευμένες εξετάσεις στην Ελβετία

Πέρα από τη χειρόγραφη συνταγογράφηση, οι πρακτικές της κλινικής περιλάμβαναν και την αποστολή δειγμάτων για εξειδικευμένες και ακριβές εξετάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δείγματα των ασθενών στέλνονταν σε ένα ειδικό εργαστήριο που βρίσκεται στην Ελβετία, υποδηλώνοντας μια συνεργασία με διεθνείς φορείς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, εκτός από τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο του Κολωνακίου, διενεργούνταν και εξετάσεις με στόχο την ανίχνευση βαρέων μετάλλων στον οργανισμό των ασθενών. Τα εργαστήρια αυτά, τα οποία εξέταζαν και τις ειδικές περιπτώσεις των Ελλήνων ασθενών της κλινικής, αναλάμβαναν την ανίχνευση βαρέων μετάλλων και άλλων ρύπων, δηλαδή ουσιών που μπορεί να έχει απορροφήσει ο οργανισμός από το περιβάλλον.

Ο ρόλος της γιατρού και τα ερωτήματα των αρχών

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας με το ελβετικό εργαστήριο, η μία εκ των γιατρών εμφανίζεται ως η αποκλειστική αντιπρόσωπος της εν λόγω εταιρείας στην Ελλάδα. Αυτός ο ρόλος της έχει προκαλέσει σειρά ερωτημάτων από τις αρχές που διενεργούν την έρευνα.

Συγκεκριμένα, οι αρχές εξετάζουν το κατά πόσο η ελβετική εταιρεία επέλεξε να συνεργαστεί με μια ανειδίκευτη γιατρό για την αντιπροσώπευσή της στην Ελλάδα. Επιπλέον, τίθεται το ερώτημα πώς η εταιρεία επέτρεπε οι θεραπείες να πραγματοποιούνται σε έναν χώρο που δεν ήταν επίσημα χαρακτηρισμένος ως ιατρείο, αλλά πιθανώς ως κάτι διαφορετικό.

Το μήνυμα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Στα νέα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως περιλαμβάνεται και ένα μήνυμα που φέρεται να εστάλη μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το μήνυμα αυτό, το οποίο φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στην γιατρό, περιείχε τη φράση: «Σε πήρα στον λαιμό μου».

Αυτό το μήνυμα προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές, καθώς και στις αποκαλύψεις σχετικά με τις πρακτικές της κλινικής και των εμπλεκόμενων γιατρών.

Με πληροφορίες από: Reader