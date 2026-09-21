Αποκαλύψεις για τις σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με τους οικείους του έκανε ο πρώην δικηγόρος του εκλιπόντα τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης. Οι δηλώσεις του αφορούν την περίοδο που ο καλλιτέχνης νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο, μετά από απόφαση της οικογένειάς του. Ο κ. Μερκουλίδης αναφέρθηκε στις συνθήκες εγκλεισμού, καθώς και στην εντολή που του είχε δώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης για τη σύνταξη σχεδίου διαθήκης, ένα αίτημα που τελικά δεν προχώρησε.

Ο εγκλεισμός στο Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μερκουλίδης δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κλείστηκε παραμονή Δεκαπενταύγουστου σε μια δημόσια ψυχιατρική δομή, το Δρομοκαΐτειο. Ο πρώην δικηγόρος περιέγραψε το Δρομοκαΐτειο ως μία «σκληρή δομή», όπου οι νοσηλευόμενοι ή φιλοξενούμενοι είναι «ακραία ψυχιατρικά περιστατικά με ζουρλομανδύα κατά το κοινώς λεγόμενο» και άνθρωποι που βρίσκονται στο «έσχατο σημείο της ψυχιατρικής επιστήμης».

Σύμφωνα με τον κ. Μερκουλίδη, αν η οικογένεια ήθελε πράγματι να βοηθήσει τον καλλιτέχνη, δεν θα τον έκλεινε σε μια τέτοια δομή. Τόνισε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε τέτοιου είδους θέματα, υπογραμμίζοντας ότι ο χώρος, ο τόπος και ο χρόνος δεν ήταν κατάλληλα για να οδηγηθεί σε αυτή τη δομή, ειδικά τον Δεκαπενταύγουστο.

Η συνάντηση με τους οικείους και η ένταση

Ο πρώην δικηγόρος αναφέρθηκε και σε μία συνάντηση που δεν έγινε κοινή συναινέσει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης του είχε πει ότι οι οικείοι του «μπούκαραν στο σπίτι του», χτύπησαν το κουδούνι και ξαφνικά τους είδε μπροστά του. Ο καλλιτέχνης τους ζήτησε να φύγουν, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση και να ειπωθούν κάποια πράγματα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αρνήθηκε ότι είπε αυτά που μεταφέρθηκαν μέσω των συγγενών, όπως αποκάλυψε ο κ. Μερκουλίδης στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

Το αίτημα για σχέδιο διαθήκης

Σχετικά με την εντολή για σχέδιο διαθήκης, ο κ. Μερκουλίδης αποκάλυψε ότι στις 25 Αυγούστου ο Γιώργος Μαζωνάκης τον πήρε τηλέφωνο, ενώ εκείνος έλειπε διακοπές στην Τήνο. Ο καλλιτέχνης ήθελε να συναντηθούν για να συζητήσουν ένα θέμα. Δυστυχώς, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, ο δικηγόρος έπρεπε να οργανώσει το γραφείο του και δεν κατάφερε να συναντηθεί με τον τραγουδιστή.

Ο κ. Μερκουλίδης δήλωσε πως «δυστυχώς συνέβη το μοιραίο» πριν προλάβουν να προχωρήσουν το συγκεκριμένο αίτημα. Είχε προηγουμένως υποδείξει στον Γιώργο Μαζωνάκη, μετά την περιπέτεια του Δρομοκαΐτειου, ότι θα ήταν καλό να κάνει κάποια δημόσια διαθήκη σε συμβολαιογράφο με τρεις μάρτυρες, καθώς ο καλλιτέχνης του είχε εκφράσει κάποιες απόψεις.

Καταγραφή περιουσιακών στοιχείων και ιατρικές πράξεις

Ο πρώην δικηγόρος είχε κάνει στο παρελθόν καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του Γιώργου Μαζωνάκη, χωρίς να γνωρίζει ποιος και τι θα πάρει. Επίσης, ο Γιώργος Μερκουλίδης αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό με «κομπογιανίτες γιατρούς της Καπερνάου».

Είπε χαρακτηριστικά πως «αν εξέλειπε αυτό το περιστατικό με τους κομπογιανίτες γιατρούς της Καπερνάου, ο Γιώργος δεν θα ήταν ζωντανός;». Πρόσθεσε ότι από τα δεδομένα που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, ακόμη και σε άσχημη κατάσταση να ήταν ο καλλιτέχνης, οι ιατρικές πράξεις στις οποίες τον υπέβαλαν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τη ζωή του.

Η στάση του πρώην δικηγόρου

Ερωτηθείς αν θα έκανε κάτι διαφορετικό αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω, ο Γιώργος Μερκουλίδης απάντησε αρνητικά. Δήλωσε ότι «δεν θα έκανα απολύτως τίποτα διαφορετικό», προσθέτοντας πως «θα έκανα ακριβώς αυτά που έκανε και τότε».

Ο κ. Μερκουλίδης τόνισε ότι μπορεί να αναφερθεί εν τάχει στους λόγους που δεν θα έκανε κάτι διαφορετικό, επιβεβαιώνοντας τη στάση του απέναντι στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν.

Με πληροφορίες από: News.gr