ΠΑΟΚ: Αύριο οι κρίσιμες εξετάσεις για τους τραυματίες του Αγρινίου

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε αναμονή των αποτελεσμάτων από τις μαγνητικές τομογραφίες στις οποίες θα υποβληθούν αύριο οι Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα. Οι δύο ποδοσφαιριστές τραυματίστηκαν στον ώμο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να αγωνιά για το μέγεθος των προβλημάτων τους. Από τις εξετάσεις θα προκύψει ο ακριβής χρόνος που θα χρειαστούν για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Ο νέος τραυματισμός του Τάχα Άλι

Ο Τάχα Άλι υπέστη για ακόμα μία φορά εξάρθρωση στον ίδιο ώμο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Ο προηγούμενος τραυματισμός του Σουηδού εξτρέμ στον συγκεκριμένο ώμο είχε συμβεί στα πρώτα λεπτά του ντεμπούτου του με την ομάδα, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου.

Το ατυχές περιστατικό της νέας εξάρθρωσης σημειώθηκε μάλιστα την ώρα των πανηγυρισμών για το γκολ που είχε μόλις πετύχει ο ίδιος. Ο Άλι είχε χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περισσότερο από έναν μήνα προκειμένου να ξεπεράσει τον πρώτο τραυματισμό του, κάτι που δεν θεωρείται ευοίωνο μετά τη νέα υποτροπή.

Η περίπτωση του Γίρι Παβλένκα

Τον Τάχα Άλι ακολούθησε στον κατάλογο των τραυματιών και ο Γίρι Παβλένκα, ο οποίος επίσης υπέστη εξάρθρωση στον ώμο του. Ο τραυματισμός του Παβλένκα προήλθε από σύγκρουση με τον ποδοσφαιριστή Αρίτζ Ελουστόντο, κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Ελουστόντο θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, μετά τη σύγκρουση αυτή. Και στους δύο ποδοσφαιριστές, δηλαδή στον Άλι και στον Παβλένκα, έγινε ανάταξη των ώμων στα αποδυτήρια αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

Οι εξετάσεις και το ιατρικό ιστορικό

Το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι δύο ποδοσφαιριστές θα διαπιστωθεί με ακρίβεια πιθανότατα αύριο, όταν και θα υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία. Από τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών θα φανεί πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψουν σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων.

Επιπλέον, στην περίπτωση του Τάχα Άλι, οι μαγνητικές θα δείξουν αν ο τραυματισμός θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί συντηρητικά ή αν απαιτείται διαφορετική προσέγγιση. Το ιατρικό ιστορικό του Άλι, με τον προηγούμενο τραυματισμό στον ίδιο ώμο, καθιστά τις εξετάσεις ακόμα πιο κρίσιμες.

Προηγούμενοι τραυματισμοί και επιστροφές

Ο Γίρι Παβλένκα έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά και την περασμένη σεζόν από τραυματισμούς, οι οποίοι επίσης προέρχονταν από συγκρούσεις με αντιπάλους ποδοσφαιριστές. Φέτος, είχε ήδη μια σύγκρουση με τον Ράσιτς του Άρη.

Λόγω αυτής της σύγκρουσης, ο Παβλένκα είχε μείνει προληπτικά εκτός από τον αγώνα κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Επέστρεψε στην αγωνιστική δράση χθες, για να τραυματιστεί εκ νέου από τη σύγκρουση με τον Ελουστόντο, γεγονός που υπογραμμίζει την ατυχία του παίκτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta