Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε κλινική στο Κολωνάκι, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως, περιπλέκοντας την υπόθεση, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί και ο υπνοθεραπευτής. Ένα μήνυμα εργαζόμενης της κλινικής, το οποίο αναφέρει χορήγηση μέθης στον τραγουδιστή, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τους ερευνητές.

Το μυστήριο της μέθης και οι αντιφατικές δηλώσεις

Ένα από τα κεντρικά ερωτήματα που απασχολούν τις αρχές είναι αν χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την πλασμαφαίρεση. Η 56χρονη γιατρός, κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, είχε υποστηρίξει αρχικά ότι ο τραγουδιστής ήταν σε υπερδιέγερση και κατέρρευσε πριν συνδεθεί με το μηχάνημα. Αυτό όμως διαψεύστηκε από τα ευρήματα των αρχών και το λογισμικό του μηχανήματος. Η χορήγηση μέθης σε ιδιωτικά ιατρεία χωρίς αναισθησιολόγο είναι παράνομη και αν επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να επηρεάσει τα αίτια θανάτου και να οδηγήσει σε βαρύτερες κατηγορίες εις βάρος της γιατρού, η οποία κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον 58χρονο σύζυγό της.

Το «καυτό» μήνυμα εργαζόμενης και οι μαρτυρίες

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα για τη μέθη αποτελεί ένα μήνυμα εργαζόμενης της κλινικής στο Κολωνάκι προς συγγενικό της πρόσωπο, που έγραφε: «Άστα. Η (γιατρός) του έδωσε μέθη». Το μήνυμα αυτό διαγράφηκε λίγο αργότερα, αλλά έχει περιέλθει στην κατοχή των αρχών. Μια άλλη εργαζόμενη του ιατρείου δήλωσε ότι άκουσε τους γιατρούς να μιλούν για μέθη, ενώ η γραμματέας του ιατρείου, σε συμπληρωματική κατάθεση, ανέφερε ότι άκουσε από τον διάδροχο «λέξεις κλειδιά» όπως «μέθη, απινιδωτή και αδρεναλίνη».

Ο ρόλος του υπνοθεραπευτή και η συνεργασία του με τους γιατρούς

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, μακροχρόνιος συνεργάτης της 56χρονης γιατρού, θεωρείται πρόσωπο «κλειδί». Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τη σχέση του με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, Ιωάννα Γάκα και τον σύζυγό της. Ο Κομιανός πραγματοποιούσε ραντεβού στο δεύτερο ιατρείο τους, βάσει τετρασέλιδης σύμβασης εργασίας που έχει παραδοθεί στον ανακριτή. Η σύμβαση προέβλεπε τη δυνατότητα διεξαγωγής ραντεβού στο ιατρείο των κατηγορούμενων, με αμοιβή 350 ευρώ ανά άτομο. Οι αρχές εξετάζουν το ακριβές πλαίσιο, τη διάρκεια και τον τρόπο διεξαγωγής αυτών των ραντεβού.

Οι επικοινωνίες και η προγραμματισμένη δεύτερη συνεδρία

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και οι επικοινωνίες μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της Ιωάννας Γάκα, οι οποίοι αντάλλασσαν μηνύματα από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη, ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Το περιεχόμενο και η χρονική αλληλουχία των μηνυμάτων εξετάζονται για να αποσαφηνιστεί τι γνώριζε ο υπνοθεραπευτής για τα ραντεβού και τις θεραπείες του τραγουδιστή. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά ένα μυστηριώδες SMS που φέρεται να έστειλε ο Κομιανός στη Γάκα, με το περιεχόμενο «Σε πήρα στον λαιμό μου». Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γιατροί είχαν πείσει τον Γιώργο Μαζωνάκη να υποβληθεί σε δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης, με τη δεύτερη να ήταν προγραμματισμένη για μεταγενέστερο χρόνο.

Η ποινική διάσταση της υπόθεσης

Η 56χρονη γιατρός και ο 58χρονος σύζυγός της, επίσης γιατρός, κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, σε διαφορετικά κελιά, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων του Νάσου Κομιάνου, των εργαζομένων της κλινικής και των δύο ασθενών που βρίσκονταν στο ιατρείο την επίμαχη ημέρα, καθώς και τη λεπτομερή εξέταση των SMS που αντάλλαξαν οι εμπλεκόμενοι πριν και μετά την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο Κολωνάκι. Η διερεύνηση του ενδεχομένου παράνομης χορήγησης μέθης αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis