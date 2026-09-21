«Οι ζωές μας έχουν αξία»: Οκτώ χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Γλάδστωνος, με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ ετών από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Η συγκέντρωση και η πορεία πραγματοποιήθηκαν στον ίδιο τόπο όπου ο Ζακ δολοφονήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 2018, μέσα σε κοσμηματοπωλείο. Οι συμμετέχοντες κρατούσαν πανό με το μήνυμα «Οργή και θλίψη. Η Zackie θα μας λείψει. Οι ζωές μας έχουν αξία».

Η συγκέντρωση στην οδό Γλάδστωνος

Η ομάδα Justice for Zak/Zackie, μαζί με πλήθος κόσμου, συμμετείχε ενεργά στη συγκέντρωση και την πορεία μνήμης. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην οδό Γλάδστωνος, έναν δρόμο που συνδέθηκε άρρηκτα με το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου. Οι παρευρισκόμενοι θέλησαν να υπενθυμίσουν τη σημασία της ανθρώπινης ζωής και το δικαίωμα στην ελεύθερη ύπαρξη.

Η παρουσία των συγκεντρωμένων σηματοδότησε την επιθυμία τους να μην ξεχαστεί το περιστατικό και να αναδειχθεί η ανάγκη για δικαιοσύνη. Το πανό που αναγραφόταν «Οργή και θλίψη. Η Zackie θα μας λείψει. Οι ζωές μας έχουν αξία» εξέφραζε τα συναισθήματα των παρευρισκομένων και την πίστη τους στην αξία κάθε ανθρώπινης ζωής.

Η μνήμη του Ζακ και το έγκλημα μίσους

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αδυναμία τους να ξεχάσουν το γεγονός, τονίζοντας ότι «το μίσος καραδοκεί και μας κυνηγά ακόμα, με προσωπεία, με ανθρώπινες μορφές μέσα κι έξω από κάγκελα». Η πεποίθηση ότι επρόκειτο για ένα έγκλημα μίσους επιβεβαιώνεται, όπως αναφέρθηκε, από τη «θανατηφόρα έκφραση ρατσισμού, εκδίκησης, ισχύος, απανθρωπιάς».

Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως ένα «σάπιο κομμάτι της κοινωνίας που τρέφεται με αίμα και ανθρώπινη σάρκα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Η μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου παραμένει ζωντανή, ως σύμβολο κατά του μίσους και της βίας.

Το μήνυμα που θα έστελνε ο Ζακ

Στην ανακοίνωση για τα οκτώ χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, γίνεται αναφορά σε ένα υποθετικό μήνυμα που θα έστελνε ο ίδιος αν ζούσε σήμερα. Θα φώναζε ξανά και ξανά: «Μην κλείνετε τα μάτια. Κοιτάξτε γύρω σας, απλώστε τα χέρια και βοηθήστε τους εαυτούς σας βοηθώντας τους άλλους».

Το μήνυμα αυτό εστιάζει στην ενδυνάμωση των πολιτών και στην αλληλεγγύη, δηλώνοντας πως «Εσείς θα φτιάξετε τον κόσμο σας, όχι οι πολιτικοί, όχι οι πλούσιοι, όχι οι δυνατοί». Αυτή η έκκληση για ενεργό συμμετοχή και αλληλοβοήθεια αποτελεί κεντρικό στοιχείο του μηνύματος της μνήμης του Ζακ.

Εκκλήσεις για ένα μέλλον χωρίς θύματα

Οι συμμετέχοντες στην πορεία μνήμης, καθώς και όσοι κάνουν τη διαδρομή νοερά, καλούνται να πουν δυνατά «όχι άλλα θύματα μίσους, όχι άλλα θύματα γυναικοκτονιών, όχι άλλα θύματα πολέμων, όχι άλλα θύματα». Η έκκληση αυτή επεκτείνεται πέρα από την περίπτωση του Ζακ Κωστόπουλου, αγκαλιάζοντας όλα τα θύματα βίας και αδικίας.

Η δέσμευση για ένα μέλλον όπου δεν θα υπάρχουν άλλα θύματα μίσους αποτελεί βασικό αίτημα των συγκεντρωμένων. Η πορεία μνήμης μετατρέπεται σε μια ευρύτερη διαμαρτυρία ενάντια σε κάθε μορφή βίας και ρατσισμού, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η υπόσχεση στο πεζοδρόμιο της Γλάδστωνος

Κατά την άφιξη στο «αιματοβαμμένο πεζοδρόμιο της Γλάδστωνος, εκεί που το παιδί μου πήρε την τελευταία του ανάσα», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες καλούνται να δώσουν μια κοινή υπόσχεση. Αυτή η υπόσχεση περιλαμβάνει τη δέσμευση «ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ άνθρωπο αβοήθητο κι ανυπεράσπιστο».

Επιπλέον, η υπόσχεση επεκτείνεται στην αντίδραση «σε κάθε μισανθρωπικό σχόλιο ή πράξη» και στη διατήρηση «ψηλά την ανθρώπινη ζωή, το δικαίωμα της ελεύθερης ύπαρξης και των ατομικών επιλογών, το δικαίωμα στην ευημερία και τη χαρά». Η ανακοίνωση καταλήγει με το μήνυμα: «Ας πάρουμε λίγο από το φως του Ζακ και της Ζακί κι ας φωτίσουμε τα σκοτάδια τους. Οι δικοί μας νεκροί φεγγοβολούν και μέσα από τους τάφους τους. Αυτοί ζουν στο σκοτάδι ακόμα και κάτω από τον πιο φωτεινό πολυέλαιο».

Με πληροφορίες από: Reader