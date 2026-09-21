Ο Μίλουτιν Άλεξιτς σχολιάζει την κατάσταση του Τζάρεντ Μπάτλερ και το πλάνο του Ερυθρού Αστέρα

Ο Μίλουτιν Άλεξιτς, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και νυν σχολιαστής της σερβικής τηλεόρασης, άσκησε δριμεία κριτική στον αστέρα του Ερυθρού Αστέρα, Τζάρεντ Μπάτλερ. Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ της EuroLeague, εστιάζοντας στην απόδοση του Αμερικανού αθλητή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Ο Άλεξιτς εξέφρασε την ανησυχία του για την αγωνιστική εικόνα του Μπάτλερ, ο οποίος κινήθηκε σε χαμηλές πτήσεις στην προετοιμασία της Crvena Zvezda. Η κριτική του επεκτάθηκε και στο γενικότερο πλάνο της ομάδας, καθώς και στην αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχει ο προπονητής Ιμπόν Ναβάρο.

Η κριτική στον Τζάρεντ Μπάτλερ

Ο Μίλουτιν Άλεξιτς ήταν σαφής στις τοποθετήσεις του σχετικά με τον Τζάρεντ Μπάτλερ, δηλώνοντας πως «ο Μπάτλερ δεν φαίνεται καλός. Ας μην ψάχνουμε τις λέξεις - δεν φαίνεται καλό». Παρατήρησε μια έντονη επιθυμία στην άμυνα από τον παίκτη, η οποία όμως οδηγεί σε γρήγορα φάουλ.

Σύμφωνα με τον Άλεξιτς, ο Μπάτλερ πρέπει να παραμένει στο γήπεδο, ώστε το ταλέντο του να αναδειχθεί. Το βασικό πρόβλημα που εντοπίζει στον 26χρονο αθλητή είναι η φόρμα του, καθώς θεωρεί πως χρειάζεται να συνδέσει άμυνα και επίθεση, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Τόνισε επίσης ότι υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής του, αν δεν αποδώσει, και πως η λύση βρίσκεται στα χέρια του προπονητή.

Οι απαιτήσεις από τον Αμερικανό αθλητή

Ο σύλλογος της κόκκινης πλευράς του Βελιγραδίου, ο Ερυθρός Αστέρας, έχει πολλές απαιτήσεις από τον Τζάρεντ Μπάτλερ. Ωστόσο, η απόδοσή του κατά την περίοδο της προετοιμασίας δεν έχει ικανοποιήσει τον Μίλουτιν Άλεξιτς.

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάγκη ο Αμερικανός αθλητής να βελτιώσει τη φόρμα του και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που αναμένεται να έχει στην ομάδα ενόψει της EuroLeague.

Το συνολικό πλάνο του Ερυθρού Αστέρα

Πέρα από την κριτική στον Μπάτλερ, ο Μίλουτιν Άλεξιτς σχολίασε και το εν γένει πλάνο της ομάδας του Ερυθρού Αστέρα. Εξέφρασε την άποψη ότι η ιδέα δεν είναι να είναι ο Νουόρα ο μοναδικός και κύριος παίκτης, αλλά ο Αστέρας να επιτίθεται με πολλά όπλα.

Το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με τον Άλεξιτς, είναι αν οι υπόλοιποι παίκτες θα ακολουθήσουν αυτό το πλάνο. Υπογράμμισε ότι η ομάδα διαθέτει μεγάλο δυναμικό και ότι αναμένει μια σοβαρή προσέγγιση από όλους τους αθλητές.

Προσδοκίες από άλλους παίκτες

Ο Μίλουτιν Άλεξιτς αναφέρθηκε και σε άλλους παίκτες του Ερυθρού Αστέρα, εκφράζοντας τις προσδοκίες του για τη συνύπαρξή τους στο παρκέ. Σημείωσε ότι ο Μότλεϊ έπαιξε ένα εξαιρετικό πικ εν ρολ, χαρακτηρίζοντάς τον αρκετά ευρηματικό, και περιμένει μια εξαιρετική απόδοση από αυτόν ως παίκτη μπάσκετ.

Επίσης, ανέφερε ότι στον Ιζούντου αρέσει να παίρνει τη μπάλα κοντά στο καλάθι, ενώ υπάρχουν καλοί σουτέρ όπως ο Βάιλερ-Μπάμπα και ο Τζόουνς. Το πιο σημαντικό, για τον Άλεξιτς, είναι να επιστρέψει ο Κάρτερ, να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του, καθώς του φαίνεται φοβισμένος. Πρόσθεσε ότι ο Κάρτερ έδειξε για πρώτη φορά ότι μπορεί να κάνει κάτι ως προπονητής.

Ο Άλεξιτς κατέληξε τονίζοντας ότι ο Αστέρας έχει μια γκάμα καλών παικτών και περιμένει να «ξυπνήσουν» όλοι οι παίκτες, επιδεικνύοντας μια σοβαρή προσέγγιση στους αγώνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta