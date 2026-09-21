Λάρισα: Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον 15χρονο

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 15χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καρίτσα της Λάρισας. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η εξέταση έδειξε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό εύρημα που μπορεί να φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί κατέρρευσε ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει γνωστό ιστορικό προβλημάτων υγείας.

Εύρημα και συνέχεια της έρευνας

Η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία πραγματοποιήθηκε στη σορό του 15χρονου, έδειξε ως πρώτο ουσιαστικό εύρημα την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αυτό το εύρημα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην έρευνα για τον θάνατο του παιδιού, το οποίο κατέρρευσε αιφνίδια το βράδυ της Κυριακής στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς, στη Λάρισα.

Ωστόσο, η διερεύνηση των αιτιών του θανάτου δεν έχει ολοκληρωθεί. Αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία θα συνεκτιμηθούν από τους ιατροδικαστές. Στόχος είναι να προκύψει μια ασφαλέστερη και πληρέστερη εικόνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον αιφνίδιο θάνατο του 15χρονου.

Οι συνθήκες της κατάρρευσης

Ο 15χρονος κατέρρευσε το βράδυ της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου, στην Καρίτσα της Λάρισας. Σύμφωνα με την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 21:05.

Εκείνη την ώρα, τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων βρίσκονταν σε άλλες διακομιδές. Για τον λόγο αυτό, στην Καρίτσα εστάλη Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία έφθασε στο σημείο στις 21:50, δηλαδή 45 λεπτά μετά την αρχική κλήση. Σύμφωνα με τους διασώστες, κατά την άφιξή τους, το παιδί δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε. Η σορός του 15χρονου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και βεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Ο 15χρονος και η τοπική κοινωνία

Ο θάνατος του 15χρονου έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία της Λάρισας. Το παιδί ήταν ιδιαίτερα αγαπητό τόσο στην κοινότητα όσο και στους συμμαθητές του. Περιγράφεται ως δραστήριος, συμμετέχοντας ενεργά στις σχολικές δράσεις και ασχολούμενος με τον αθλητισμό.

Η απώλειά του θεωρείται ακόμη πιο δυσνόητη για όσους τον γνώριζαν, δεδομένου του ενεργού τρόπου ζωής του και του γεγονότος ότι δεν υπήρχε γνωστό ιστορικό προβλημάτων υγείας. Στο σχολείο του παιδιού έχουν μεταβεί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, προκειμένου να προσφέρουν στήριξη στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια του συμμαθητή τους.

Τι είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (ΥΜΚ) είναι μια πάθηση κατά την οποία ο καρδιακός μυς γίνεται παχύτερος από το συνηθισμένο, μια κατάσταση που ονομάζεται υπερτροφία. Αυτή η πάχυνση έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται πιο δύσκολη η αποτελεσματική διακίνηση του αίματος από την καρδιά προς το υπόλοιπο σώμα.

Σε αντίθεση με άλλες καρδιακές παθήσεις, η ΥΜΚ δεν προκαλείται από παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, όπως το κάπνισμα ή η υψηλή αρτηριακή πίεση. Είναι συνηθέστερα μια γενετική κατάσταση, που κληρονομείται μέσω γονιδίων τα οποία καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς. Αυτό σημαίνει ότι σε μια οικογένεια μπορούν να υπάρχουν πολλά άτομα με την ίδια πάθηση, και αν ένας γονέας έχει ΥΜΚ, υπάρχει πιθανότητα να την κληρονομήσουν τα παιδιά του.

Χαρακτηριστικά της πάθησης

Η υπερτροφία στον καρδιακό μυ συμβαίνει, συνήθως, στα τοιχώματα της αριστερής κοιλίας, η οποία αποτελεί την κύρια αντλία της καρδιάς. Σε ορισμένους ανθρώπους, η πάχυνση μπορεί να εμφανιστεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή που ονομάζεται μεσοκοιλιακό διάφραγμα, το οποίο διαχωρίζει την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της καρδιάς.

Αυτή η πάχυνση μπορεί να οδηγήσει σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται απόφραξη, όπου η ροή του αίματος από την έξοδο της καρδιάς προς το υπόλοιπο σώμα γίνεται πιο δύσκολη. Η απόφραξη είναι ένα από τα πιο συχνά αίτια εμφάνισης συμπτωμάτων στους ασθενείς με ΥΜΚ. Επιπλέον, η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να συνδέεται με διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και σοβαρά καρδιακά επεισόδια. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι με την πάθηση που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis