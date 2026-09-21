Ο Όσκαρ Πιάστρι «όμηρος» του λογισμικού στα μονοθέσια της Formula 1

Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren σχολίασε μία από τις πιο παράξενες πτυχές των φετινών μονοθεσίων της Formula 1, εξηγώντας τους τομείς που δεν του αρέσουν. Ο Αυστραλός οδηγός αναφέρθηκε στην αυξημένη επίδραση της ηλεκτρικής ενέργειας και τον τρόπο διαχείρισής της μέσω του λογισμικού του μονοθεσίου, δηλώνοντας πως κάποιες φορές αισθάνεται «όμηρος» αυτής της τεχνολογίας.

Η νέα εποχή του κορυφαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού έχει φέρει σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στον τρόπο απόδοσης των μονοθεσίων, αλλά και στην αίσθηση που έχουν οι οδηγοί πίσω από το τιμόνι. Η διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει καταστεί ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες απόδοσης μέσα σε έναν γύρο, επηρεάζοντας καθοριστικά την εμπειρία οδήγησης.

Οι αλλαγές στα μονοθέσια της Formula 1

Η νέα εποχή της Formula 1 έχει επιφέρει σημαντικές μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των μονοθεσίων, αλλά και στην αίσθηση που αποκομίζουν οι οδηγοί κατά την οδήγηση. Η αυξημένη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει αναδείξει τη διαχείρισή της σε έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης σε κάθε γύρο.

Αυτή η τεχνολογική εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονα παράπονα από την πλειονότητα των οδηγών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μονοθεσίων. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ανησυχίες, έχουν ήδη συμφωνηθεί σημαντικές αλλαγές στον κανονισμό που θα τεθούν σε ισχύ από το 2027, με στόχο τη βελτίωση της οδηγικής εμπειρίας και της ισορροπίας μεταξύ οδηγού και τεχνολογίας.

Η αίσθηση του «ομήρου» για τον Πιάστρι

Ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε κρατήσει σχετικά χαμηλούς τόνους αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των μονοθεσίων του 2026, μίλησε πλέον πιο αναλυτικά για τις ιδιαιτερότητες της νέας γενιάς αυτοκινήτων. Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren εξήγησε πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η εμπειρία από πίστα σε πίστα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της.

Ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης της διαθέσιμης ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού του μονοθεσίου, το οποίο προσαρμόζει τον τρόπο ανάπτυξής της ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε πίστας. Ο Πιάστρι ρωτήθηκε συγκεκριμένα εάν υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες αισθάνεται περισσότερο «επιβάτης» αυτών των συστημάτων παρά εκείνος που έχει τον απόλυτο έλεγχο.

Ο ίδιος απάντησε χαρακτηριστικά: «Μερικές φορές έχω νιώσει όμηρος, ναι». Η δήλωσή του υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της σχέσης μεταξύ οδηγού και τεχνολογίας στα σύγχρονα μονοθέσια της Formula 1, όπου το λογισμικό παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση και τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

Η απώλεια ισχύος και οι διαφορετικές πίστες

Ο Πιάστρι περιέγραψε τη δυσκολία να συλλάβει την ιδέα ότι οδηγεί ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο το οποίο ουσιαστικά χάνει τη μισή του ισχύ πριν από το τέλος της ευθείας. Αυτή η απώλεια ισχύος, που οφείλεται στον τρόπο διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι πιο έντονη σε συγκεκριμένες πίστες.

Σύμφωνα με τον Αυστραλό οδηγό, σε πίστες με μεγάλες ευθείες, όπως το Σπα ή το Σίλβερστον, τα πράγματα είναι χειρότερα. Σε αυτά τα σιρκουί, η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να κατανεμηθεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο τρόπος διαχείρισής της να αποκτά μεγαλύτερη σημασία και να γίνεται πιο αισθητή η μεταβολή στην ισχύ.

Αντίθετα, σε πίστες όπως το Χανγκάρορινγκ ή το Ζάντβορτ, όπου οι ευθείες είναι πολύ μικρότερες, ο Πιάστρι περιμένει οι συγκεκριμένες διαφορές να είναι λιγότερο έντονες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμη κι αν υπάρχουν διαφορές στην κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερες και λιγότερο προβληματικές για τον οδηγό.

Το παράδειγμα της πίστας του Σπα

Για να περιγράψει τι μπορεί να αισθανθεί ο οδηγός, ο Όσκαρ Πιάστρι χρησιμοποίησε ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την πίστα του Σπα. Όπως αποκάλυψε, σε μεγάλο μέρος του δεύτερου τομέα της συγκεκριμένης πίστας, οι οδηγοί κινούνταν χρησιμοποιώντας μόνο τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε καθόλου χρήση ηλεκτρικής υποβοήθησης σε αυτό το τμήμα της πίστας. Η κατάσταση αυτή δημιουργούσε μεγάλες μεταβολές στη διαθέσιμη ισχύ ακόμη και μέσα στον ίδιο γύρο, επηρεάζοντας σημαντικά την οδηγική εμπειρία και την απόδοση του μονοθεσίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta