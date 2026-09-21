Η Marca βάφτισε «Babistuta» τον Μπάμπη Κωστούλα μετά το δυναμικό του ξεκίνημα

Η αθλητική εφημερίδα Marca αφιέρωσε πρόσφατα ένα εκτενές άρθρο στον Μπάμπη Κωστούλα, τον νεαρό Έλληνα ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην Μπράιτον. Η δημοσίευση αυτή έρχεται ως αναγνώριση του δυναμικού του ξεκινήματος στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, κατά την οποία έχει επιδείξει εντυπωσιακή απόδοση. Μάλιστα, η εφημερίδα τον βάφτισε με το προσωνύμιο «Babistuta», υπογραμμίζοντας την εξαιρετική του παρουσία στα γήπεδα.

Το προσωνύμιο «Babistuta»

Η Marca, αναγνωρίζοντας την εκρηκτική του παρουσία και την ικανότητά του στο σκοράρισμα, επέλεξε να του δώσει το ιδιαίτερο προσωνύμιο «Babistuta». Αυτή η ονομασία αποτελεί μια ξεχωριστή αναγνώριση του ταλέντου του Μπάμπη Κωστούλα και της επίδρασης που έχει στο παιχνίδι της ομάδας του. Το άρθρο της Marca ήρθε να επιβεβαιώσει το εξαιρετικό ξεκίνημα που έχει πραγματοποιήσει ο Έλληνας άσος στην τρέχουσα σεζόν, προσελκύοντας τα βλέμματα του διεθνούς αθλητικού τύπου.

Η επιλογή του συγκεκριμένου προσωνυμίου από την εφημερίδα υποδηλώνει την εντύπωση που έχει προκαλέσει ο νεαρός παίκτης με την αγωνιστική του εικόνα. Η Marca εστίασε στην απόδοσή του, η οποία χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και αποτελεσματικότητα, στοιχεία που οδήγησαν στην υιοθέτηση του «Babistuta» ως αναγνωριστικό της αξίας του.

Δυναμικό ξεκίνημα στην τρέχουσα σεζόν

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει πραγματοποιήσει ένα ιδιαίτερα δυναμικό ξεκίνημα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, επιδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη βελτίωση στην απόδοσή του. Τα νούμερα του Έλληνα επιθετικού είναι εντυπωσιακά, καθώς μετράει ήδη τέσσερα γκολ και δύο ασίστ. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν την καθοριστική του συμβολή στο επιθετικό παιχνίδι της Μπράιτον.

Η συνέπεια στην απόδοση και η ικανότητά του να βρίσκεται σε θέσεις βολής, αλλά και να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του, έχουν αναδείξει τον Κωστούλα σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του. Το εξαιρετικό του ξεκίνημα έχει θέσει τις βάσεις για μια ακόμη πιο επιτυχημένη σεζόν, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.

Η σπουδαία νίκη επί της πρωταθλήτριας Άρσεναλ

Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του Μπάμπη Κωστούλα στην τρέχουσα σεζόν ήταν η συμβολή του στην σπουδαία νίκη της Μπράιτον επί της πρωταθλήτριας Άρσεναλ. Σε έναν αγώνα όπου η Μπράιτον επικράτησε με το εμφατικό σκορ 3-0, ο Έλληνας άσος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο, αφήνοντας το στίγμα του στο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο Κωστούλας όχι μόνο κατάφερε να σκοράρει ένα από τα τρία γκολ της ομάδας του, αλλά προσέφερε και μία ασίστ, συμβάλλοντας έτσι άμεσα στο τελικό αποτέλεσμα. Η απόδοσή του σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο υπογραμμίζει την αγωνιστική του ωριμότητα και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε υψηλές απαιτήσεις.

Συγκριτικά νούμερα με την παρθενική σεζόν στην Αγγλία

Η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος βρίσκει τον Μπάμπη Κωστούλα να έχει ήδη καλύτερα νούμερα σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, η οποία ήταν η παρθενική του σεζόν στην Αγγλία. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Έλληνας επιθετικός είχε καταγράψει τρία γκολ και μία ασίστ, δείχνοντας τα πρώτα δείγματα του ταλέντου του στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Φέτος, έχει ήδη φτάσει τα τέσσερα γκολ και τις δύο ασίστ, γεγονός που αποδεικνύει την ανοδική του πορεία και την προσαρμογή του στις απαιτήσεις του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η βελτίωση των στατιστικών του επιβεβαιώνει την εξέλιξή του ως ποδοσφαιριστή και την αυξημένη του συμβολή στην επιθετική γραμμή της Μπράιτον.

Το παρελθόν στον Ολυμπιακό

Πριν τη μεταγραφή του στην Μπράιτον και την έναρξη της καριέρας του στην Αγγλία, ο Μπάμπης Κωστούλας αγωνιζόταν στην Ελλάδα. Ο Έλληνας επιθετικός είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, αποτελώντας μέλος της ομάδας του Πειραιά. Η θητεία του στον Ολυμπιακό σηματοδότησε τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του πορείας, πριν μεταπηδήσει στο απαιτητικό περιβάλλον του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η εμπειρία του από την ελληνική ομάδα συνέβαλε στην ανάπτυξή του ως παίκτη, προετοιμάζοντάς τον για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει πλέον σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου. Η πορεία του από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον αποτελεί απόδειξη της σκληρής δουλειάς και του ταλέντου του.

Με πληροφορίες από: Reader