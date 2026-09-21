Φωτιά στην Αργολίδα: Μεγάλες δυνάμεις μάχονται τις φλόγες στο Σαμαράκι

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκι Αργολίδας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία τέθηκε σε συναγερμό αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, κινητοποιώντας σημαντικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση των φλογών. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Επίγειες δυνάμεις στην πρώτη γραμμή

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 το απόγευμα, οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση μεγάλου αριθμού πυροσβεστών. Συγκεκριμένα, 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ έσπευσαν στο σημείο της πυρκαγιάς. Η παρουσία των πεζοπόρων τμημάτων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την πρόσβαση σε δύσβατα σημεία της αγροτοδασικής έκτασης.

Παράλληλα με τα πεζοπόρα τμήματα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Αυτά τα οχήματα παρέχουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τη δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων νερού, ενισχύοντας την προσπάθεια των πυροσβεστών στο έδαφος. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς από αέρος, κινητοποιήθηκαν άμεσα εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Σαμαρακίου Αργολίδας επιχειρούν 2 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στα μέτωπα της φωτιάς. Τα ελικόπτερα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της εξάπλωσης των φλογών, ειδικά σε σημεία όπου η πρόσβαση από το έδαφος είναι δύσκολη.

Πέραν των ελικοπτέρων, στην αεροπυρόσβεση συμμετέχουν και 4 αεροσκάφη. Η συντονισμένη δράση των εναέριων μέσων, τόσο των ελικοπτέρων όσο και των αεροσκαφών, συμβάλλει στην ενίσχυση της προσπάθειας των επίγειων δυνάμεων και στην ταχύτερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην αγροτοδασική έκταση της Αργολίδας.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει ξεκινήσει και η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Για τον σκοπό αυτό, κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας. Το κλιμάκιο θα αναλάβει να συλλέξει στοιχεία και να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την έναρξη της φωτιάς στο Σαμαράκι.

Η παρουσία του ανακριτικού κλιμακίου υπογραμμίζει τη σημασία που δίνεται στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Η διαδικασία της διερεύνησης είναι καθοριστική για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την ανάληψη τυχόν περαιτέρω ενεργειών, εφόσον προκύψουν στοιχεία για εμπρησμό ή άλλες παραβάσεις.

Συνεχής παρακολούθηση με drones

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού της πυρκαγιάς στην Αργολίδα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drones. Αυτή η τεχνολογική υποστήριξη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την παρακολούθηση της εξέλιξης του πύρινου μετώπου και τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων.

Τα drones είναι εξοπλισμένα με θερμικές και οπτικές κάμερες, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των drones μεταδίδονται στο ΕΣΚΕΔΙΚ, επιτρέποντας στους υπεύθυνους να έχουν μια διαρκή και ακριβή εικόνα της πυρκαγιάς, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της κρίσης και την κατεύθυνση των δυνάμεων στα πιο κρίσιμα σημεία.

Με πληροφορίες από: Reader