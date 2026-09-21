Φωτιά στην Αργολίδα: Μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων στο Σαμαράκι

Μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκι Αργολίδας. Η είδηση της πυρκαγιάς κινητοποίησε άμεσα το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο έθεσε σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο αντιμετώπισης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:30, σηματοδοτώντας την έναρξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Η άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση των δυνάμεων

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην Αργολίδα, κινητοποιήθηκε μια σημαντική δύναμη πυροσβεστών. Συγκεκριμένα, 46 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, επιχειρώντας με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση των φλογών. Την επίγεια δύναμη ενισχύουν δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες είναι εξειδικευμένες σε επιχειρήσεις σε δύσβατα εδάφη και συμβάλλουν ενεργά στην προσπάθεια.

Παράλληλα, η επιχείρηση υποστηρίζεται από 13 οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή Σαμαράκι. Από αέρος, η μάχη με τις φλόγες διεξάγεται με τη συνδρομή έξι εναέριων μέσων. Πρόκειται για τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς στην αγροτοδασική έκταση.

Η συνδρομή των τοπικών φορέων και η τεχνολογική υποστήριξη

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν ενεργά και οι τοπικές αρχές. Ο Δήμος Ναυπλιέων έχει κινητοποιηθεί, προσφέροντας την πολύτιμη συνδρομή του με υδροφόρα οχήματα, τα οποία ενισχύουν τις δυνατότητες υδροδοσίας των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επιπλέον, υδροφόρες από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της ευρύτερης περιοχής έχουν τεθεί στη διάθεση των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της κατάστασης.

Παράλληλα, η επιχείρηση υποστηρίζεται από σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή και αναλυτική εικόνα από drones. Τα drones αυτά είναι εξοπλισμένα τόσο με θερμικές όσο και με οπτικές κάμερες, προσφέροντας στους αρμόδιους φορείς μια ολοκληρωμένη εικόνα της εξέλιξης του μετώπου της πυρκαγιάς και διευκολύνοντας τον συντονισμό των δυνάμεων.

Διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς

Με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στο Σαμαράκι Αργολίδας, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει την επίσημη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία από το σημείο.

Οι έρευνες του Ανακριτικού Κλιμακίου είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τους αρμόδιους υπαλλήλους να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο. Η διερεύνηση των συνθηκών είναι ζωτικής σημασίας για την εξακρίβωση τυχόν ευθυνών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών, συμβάλλοντας στην αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

Καμία απειλή για κατοικημένες περιοχές

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από το πεδίο των επιχειρήσεων, προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αναφορές που να υποδηλώνουν άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους στην αγροτοδασική έκταση, με βασικό μέλημα την περιχαράκωση της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της προς οικισμούς.

Η κατάσταση παραμένει υπό συνεχή και στενή παρακολούθηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι εργάζονται αδιάκοπα για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η προτεραιότητα όλων είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος της Αργολίδας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Newsit