Η εξομολόγηση του Πέτρου Κουσουλού για το ιατρείο στο Κολωνάκι: «Πέρασα κι εγώ το κατώφλι»

Ο Πέτρος Κουσουλός, παρουσιαστής της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, προχώρησε σε μια άκρως προσωπική εξομολόγηση κατά την πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής σεζόν, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Αποκάλυψε ότι ο ίδιος βρέθηκε στη θέση του ασθενούς στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο ερευνούσε στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η δική του σοβαρή περιπέτεια υγείας μετατράπηκε σε ένα σκοτεινό ρεπορτάζ.

Εκτενής εξομολόγηση στην πρεμιέρα

Η αυλαία της νέας τηλεοπτικής σεζόν για την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 άνοιξε με μια άκρως προσωπική και καθηλωτική εξομολόγηση από τον Πέτρο Κουσουλό. Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με τον παρουσιαστή να ερευνά την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Πέτρος Κουσουλός άφησε άναυδο το τηλεοπτικό κοινό όταν αποκάλυψε πως πριν από μερικούς μήνες είχε βρεθεί και ο ίδιος στο περιβόητο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Απευθυνόμενος στους τηλεθεατές, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι επιθυμεί μια σχέση απόλυτης ειλικρίνειας και δεν σκοπεύει να κρύψει το παραμικρό, τονίζοντας την ανάγκη να είναι κρυστάλλινος απέναντί τους.

Η προσωπική περιπέτεια υγείας

Ο παρουσιαστής προχώρησε σε μια εκτενή περιγραφή των γεγονότων που τον οδήγησαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Όπως εξήγησε, τον περασμένο Ιούνιο, λίγο πριν ρίξει αυλαία η περσινή σεζόν της εκπομπής του, διεγνώσθη δυστυχώς με ένα δεύτερο αυτοάνοσο νόσημα.

Υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, με τους γιατρούς να του εξηγούν πως η πυροδότηση του νοσήματος οφειλόταν στο έντονο στρες. Μάλιστα, εξέφρασαν φόβους ακόμη και για την εμφάνιση ενός τρίτου αυτοάνοσου, αναγνωρίζοντας τη φύση της δημοσιογραφίας ως εξαιρετικά αγχωτική.

Αναζήτηση ιατρικής βοήθειας

Αντιμέτωπος με αυτή τη διάγνωση, ο Πέτρος Κουσουλός επισκέφθηκε τόσο δημόσιες δομές όσο και αρκετά ιδιωτικά ιατρεία στην προσπάθειά του να βρει λύση στο πρόβλημά του. Η πλειοψηφία των ειδικών στους οποίους απευθύνθηκε εστίαζε στο άγχος ως την κύρια αιτία.

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των εξετάσεων και φτάνοντας στα τέλη Ιουνίου, η ύπαρξη του ιατρείου της οδού Καρνεάδου του ήταν εντελώς άγνωστη. Κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής συζήτησης, άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης του αναφέρθηκαν στους δύο συγκεκριμένους γιατρούς, φέρνοντάς τους για πρώτη φορά στην αντίληψή του.

Το πρώτο ραντεβού και η μεταστροφή σε έρευνα

Πριν αποφασίσει να κλείσει το πρώτο του ραντεβού στο ιατρείο του Κολωνακίου, ο Πέτρος Κουσουλός συμβουλεύτηκε άλλους ειδικούς. Συγκεκριμένα, απευθύνθηκε σε αιματολόγους και αναισθησιολόγους, οι οποίοι τον διαβεβαίωσαν πως γνώριζαν τη γιατρό που εργαζόταν εκεί.

Στο ραντεβού τον συνόδευσε η σύζυγός του, η Ευαγγελία. Ωστόσο, όπως περιέγραψε ο ίδιος, όταν άρχισαν να προκύπτουν περίεργες πληροφορίες, το δημοσιογραφικό του ένστικτο ξύπνησε. Σε εκείνο το σημείο, η ιδιότητα του ασθενούς μπήκε στην άκρη, δίνοντας τη θέση της στον ερευνητή.

Το ερώτημα πίσω από τις κλειστές πόρτες

Η προσωπική του εμπειρία και οι πληροφορίες που άρχισαν να συλλέγονται οδήγησαν τον Πέτρο Κουσουλό να εστιάσει την έρευνά του στο τι ακριβώς διαδραματιζόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες του συγκεκριμένου ιατρείου της οδού Καρνεάδου.

Η σοβαρή περιπέτεια υγείας που βίωσε ο ίδιος, και η οποία τον οδήγησε στο να περάσει το κατώφλι του ιατρείου, μετατράπηκε τελικά σε ένα σκοτεινό ρεπορτάζ. Αυτό το ρεπορτάζ παρουσιάστηκε στην εκπομπή του, αναδεικνύοντας το μεγάλο ερώτημα για τις δραστηριότητες εντός του ιατρείου.

Με πληροφορίες από: Reader