Ο «μπογιατζής» υπνοθεραπευτής καταθέτει για την υπόθεση Μαζωνάκη

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται όσα θα καταθέσει σήμερα στον ανακριτή ο Νάσος Κομιανός, ο αυτοαποκαλούμενος υπνοθεραπευτής, που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο 62χρονος ήταν γνωστός ως «Νάσος ο μπογιατζής» λόγω της προηγούμενης επαγγελματικής του ενασχόλησης ως ελαιοχρωματιστής.

Ο Κομιανός, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες, θα δώσει τις δικές του απαντήσεις σχετικά με όσα εξετάζουν οι δικαστικές και οι αστυνομικές Αρχές. Είχε δηλώσει στο παρελθόν πως δεν πρόκειται να αποκαλύψει δημόσια τι συνέβη προτού οι ανακριτικές Αρχές ολοκληρώσουν το έργο τους.

Τα ερωτήματα του ανακριτή

Στην κατάθεσή του, ο Νάσος Κομιανός αναμένεται να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Μεταξύ άλλων, θα κληθεί να απαντήσει γιατί ελήφθη η επίμαχη φωτογραφία τη στιγμή που ο τραγουδιστής φέρεται ότι είχε σχεδόν χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Επίσης, ο ανακριτής αναμένεται να του ζητήσει να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο η φωτογραφία στάλθηκε στο κινητό τηλέφωνό του, καθώς και τι ακριβώς συζητήθηκε μεταξύ του ίδιου και της προφυλακισμένης γιατρού αμέσως μετά την αποστολή της φωτογραφίας.

Η σχέση με την ιατρό Ιωάννα Γάκα

Ο 62χρονος συνεργαζόταν με την 56χρονη γιατρό Ιωάννα Γάκα, η οποία φέρεται να είχε πτυχίο «μαϊμού» από τη Χαβάη και εφάρμοσε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον αδικοχαμένο τραγουδιστή. Ο Κομιανός θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το είδος της επαφής που είχε με την κατηγορούμενη γιατρό.

Σύμφωνα με όσα αναμένεται να υποστηρίξει στην κατάθεσή του, ο συντονισμός του με την 56χρονη μετρούσε αρκετά χρόνια πίσω και δεν σχετιζόταν αρχικά με την τρέχουσα υπόθεση. Η γιατρός ήταν πελάτισσά του, έχοντας λάβει συνεδρίες στο παρελθόν, ενώ φαίνεται πως υπήρχε και τυπικό συμφωνητικό συνεργασίας, έγγραφο το οποίο ο υπνοθεραπευτής σκοπεύει να προσκομίσει στις δικαστικές Αρχές.

Η πρώτη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Νάσος Κομιανός αναμένεται να δώσει λεπτομέρειες της γνωριμίας του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς και για τη συνάντηση που είχαν κανονίσει. Ο ίδιος αναμένεται να ισχυριστεί πως δεν είχε την παραμικρή ανάμειξη στις ιατρικές παρεμβάσεις που δέχτηκε ο τραγουδιστής.

Συναντήθηκε με τον τραγουδιστή πρώτη φορά στις 7 Σεπτεμβρίου, δηλαδή δύο 24ωρα πριν από το τραγικό συμβάν. Το ραντεβού πραγματοποιήθηκε σε χώρο εστίασης στο Ψυχικό, παρουσία τρίτων προσώπων, τα οποία πρότειναν στον Γιώργο Μαζωνάκη να αναζητήσει τη συμβουλή του 62χρονου.

Με πληροφορίες από: espressonews.gr