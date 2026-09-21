Τραγωδία στην Καρίτσα Λάρισας: Νεκρός 15χρονος μετά από πολύωρη αναμονή ασθενοφόρου

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Καρίτσα του δήμου Αγιάς στη Λάρισα, όπου ένα αγόρι μόλις 15 ετών έχασε τη ζωή του. Η καθυστέρηση στην άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που πλησίασε τη μία ώρα, αποδείχθηκε μοιραία για τον νεαρό, φέρνοντας στην επιφάνεια τα σοβαρά προβλήματα και τις ελλείψεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στην περιοχή των παραλίων της Λάρισας.

Το χρονικό της αγωνίας

Το δραματικό περιστατικό ξεκίνησε λίγο πριν από τις 21:30 το βράδυ, όταν οι συγγενείς του 15χρονου επικοινώνησαν με το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ. Ανέφεραν ότι ο ανήλικος είχε χάσει τις αισθήσεις του και ότι ήταν επιτακτική η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα.

Σε μια σχεδόν άμεση δεύτερη τηλεφωνική κλήση, η κατάσταση περιγράφηκε ως άκρως κρίσιμη, καθώς το παιδί δεν ανέπνεε και έβγαζε αφρούς από το στόμα, εντείνοντας τον πανικό των οικείων του.

Αναζήτηση διαθέσιμου οχήματος

Από την πρώτη στιγμή, οι υπεύθυνοι του τηλεφωνικού κέντρου ξεκίνησαν μια αγωνιώδη προσπάθεια για να εντοπίσουν ένα διαθέσιμο ασθενοφόρο σε κοντινή απόσταση από την Καρίτσα. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι ούτε στην Αγιά ούτε στους Γόννους υπήρχε ελεύθερο όχημα του ΕΚΑΒ εκείνη τη στιγμή.

Παράλληλα με την αναμονή για ασθενοφόρο, υπήρξε κινητοποίηση για την εξεύρεση γιατρού κοντά στον οικισμό της Καρίτσας ή έστω κάποιου διαθέσιμου απινιδωτή στην περιοχή. Δυστυχώς, όλες οι προσπάθειες για την άμεση παροχή βοήθειας έπεσαν στο κενό.

Η άφιξη και η τραγική διαπίστωση

Ως τελική λύση, αποφασίστηκε να αναχωρήσει κινητή μονάδα από την πόλη της Λάρισας. Το πλήρωμα χρειάστηκε περίπου 56 λεπτά για να προσεγγίσει το σημείο της τραγωδίας. Όταν έφτασαν, ήταν πλέον πολύ αργά.

Ο γιατρός και οι διασώστες διαπίστωσαν απλώς τον θάνατο του άτυχου εφήβου. Στη συνέχεια, η σορός του 15χρονου μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σοβαρές ελλείψεις στο ΕΚΑΒ Λάρισας

Το περιστατικό αναδεικνύει τις σοβαρές ελλείψεις που αντιμετωπίζει το ΕΚΑΒ στη Λάρισα το τελευταίο χρονικό διάστημα, όσον αφορά τα διαθέσιμα οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα στην πόλη είναι τεράστιο, καθώς αρκετά ασθενοφόρα παραμένουν ακινητοποιημένα εξαιτίας μηχανικών βλαβών, γεγονός που επηρεάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ικανότητα ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr