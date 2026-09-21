Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με καταθέσεις συγγενών και απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη

Συνεχίζονται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις μαρτυρίες να ρίχνουν φως στις πτυχές της τραγωδίας. Παράλληλα, αναμένεται με ενδιαφέρον η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με ένα κρίσιμο αίτημα που αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

Η αναμενόμενη απόφαση για το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της σημερινής συνεδρίασης είναι η ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου επί του αιτήματος που υπέβαλλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη, ο οποίος κατηγορείται για τη νυχτερινή βάρδια κατά την οποία συνέβη το δυστύχημα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από θετική εισαγγελική πρόταση που διατυπώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, υποδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των επικοινωνιών.

Ειδικότερα, η εισαγγελέας πρότεινε την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στην επίμαχη συσκευή. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή στοχεύει στην καταγραφή και ανάλυση των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραπτών μηνυμάτων (SMS και MMS), καθώς και των εφαρμογών εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων, όπως το Viber. Επιπλέον, ζητήθηκε να γίνει προσπάθεια ανάκτησης τυχόν διαγραμμένων αρχείων, εφόσον αυτά διαπιστωθούν κατά την εξέταση.

Η εισαγγελική πρόταση και οι θέσεις των συνηγόρων

Η εισαγγελική πρόταση για την άρση του απορρήτου και την πραγματογνωμοσύνη του κινητού τηλεφώνου βρήκε σύμφωνους τόσο τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας όσο και τον συνήγορο υπεράσπισης του σταθμάρχη, Στέφανο Παντζαρτζίδη. Η κοινή αυτή στάση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία.

Το αίτημα για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου υποβλήθηκε μετά την κατάθεση της κόρης του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γεώργιου Κουτσούμπα. Η μαρτυρία της αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την περαιτέρω διερεύνηση των επικοινωνιακών δεδομένων, καθώς ανέδειξε συγκεκριμένα ζητήματα που χρήζουν απαντήσεων από τη δικαιοσύνη.

Το «ενδεκάλεπτο κενό» στις επικοινωνίες και τα αιτήματα της μάρτυρος

Στην κατάθεσή της, η κόρη του μηχανοδηγού, Γεώργιου Κουτσούμπα, αναφέρθηκε σε ένα «ενδεκάλεπτο κενό» στις επικοινωνίες μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών. Αυτό το κενό φέρεται να σημειώθηκε μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας και πριν από τη μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη. Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ενδεχομένως να προσφέρει κρίσιμα στοιχεία για την αλληλουχία των γεγονότων.

Η μάρτυρας είχε υποβάλει, μεταξύ άλλων, αιτήματα στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη. Τα αιτήματα αυτά αφορούσαν την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και την κατάσχεση του καταγραφικού του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας. Οι ενέργειες αυτές κρίθηκαν απαραίτητες για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των παραλείψεων που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Προγραμματισμός συνεδριάσεων και επερχόμενες καταθέσεις

Αυτήν την εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί τρεις συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, γεγονός που υποδηλώνει την εντατικοποίηση των εργασιών της δίκης. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων, αναμένεται να συνεχιστούν οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν απαντήσεις για την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων.

Μεταξύ των μαρτύρων που αναμένεται να καταθέσουν αυτή την εβδομάδα είναι και η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου. Η κατάθεσή της αναμένεται να είναι ιδιαίτερα συγκινητική και να προσφέρει επιπλέον στοιχεία για τις συνθήκες της τραγωδίας και τις επιπτώσεις της στις οικογένειες των θυμάτων.

Οι κατηγορούμενοι και οι βαρύτατες κατηγορίες

Συνολικά, για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη κατηγορούνται 36 πρώην και νυν στελέχη διαφόρων οργανισμών που σχετίζονται με τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της ΡΑΣ, καθώς και του Υπουργείου Μεταφορών. Το εύρος των κατηγορουμένων αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και τις πολλαπλές ευθύνες που διερευνώνται.

Ειδικότερα, 33 από τους 36 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν τη βαρύτατη κατηγορία της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο. Αυτή η κατηγορία αφορά επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, οι οποίες μπορούσαν να προκαλέσουν κοινό κίνδυνο για ξένα πράγματα και κίνδυνο για ανθρώπους. Οι πράξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ατόμων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. Η συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη, η οποία τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, επισύρει ποινή μέχρι και ισόβια κάθειρξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr