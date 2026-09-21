Τα ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Τα ελληνοτουρκικά ζητήματα αποτελούν βασικό θέμα συζήτησης για την ελληνική αποστολή στις ΗΠΑ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Αν και δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Αθήνα αναδεικνύει τα «αγκάθια» στις σχέσεις με την Άγκυρα.

Η ελληνική πλευρά προετοιμάζει παράλληλα το έδαφος για την επίσκεψη Ρούμπιο, ενώ οι επαφές στις ΗΠΑ αναμένεται να είναι πυκνές, με τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών να κυριαρχούν στις συζητήσεις.

Η ελληνική θέση για τις διαφορές με την Τουρκία

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στον ομογενειακό «Εθνικό Κήρυκα», επανέλαβε τις πάγιες και διαχρονικές θέσεις της Αθήνας όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες «γκρίζες ζώνες» ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Η θέση αυτή αποτελεί σταθερή γραμμή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Το μήνυμα της Αθήνας για σταθερότητα και κυριαρχία

Ο ΥΠΕΞ παραδέχθηκε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένταση στις σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Ωστόσο, τόνισε ότι το μήνυμα που μεταφέρεται και στη Νέα Υόρκη είναι πως η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτό, όπως υπογράμμισε, επιδιώκεται χωρίς καμία έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας επιτρέπει στην Ελλάδα να προσεγγίζει τον διάλογο με αυτοπεποίθηση και με σταθερή προσήλωση στις αρχές της.

Πιθανή συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και το πλαίσιο διαλόγου

Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται κατηγορηματικά να υπάρξει τελικά μια συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αν και οι ίδιες πληροφορίες δεν δίνουν πολλές πιθανότητες σε αυτό το σενάριο.

Η Αθήνα, πάντως, διαμηνύει ότι κάθε επαφή είναι χρήσιμη και καλοδεχούμενη. Παράλληλα, καθιστά σαφές ότι το πλαίσιο της όποιας συζήτησης είναι δεδομένο και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αλλάξει. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν συζητά τίποτα που να άπτεται των κυριαρχικών δικαιωμάτων της και τίποτα εκτός Διεθνούς Δικαίου.

Τα «αγκάθια» των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο προσκήνιο

Αντιθέτως, στις επαφές που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχουν στις ΗΠΑ, με κάθε ευκαιρία θα φροντίζουν να φέρνουν στο προσκήνιο τα «αγκάθια» των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αυτά περιλαμβάνουν το Κυπριακό ζήτημα, τον μαξιμαλισμό και την επιθετικότητα της Άγκυρας, το casus belli για τα 12 μίλια, καθώς και την ευρύτερη τουρκική αναθεωρητική ατζέντα.

Όλα αυτά τα ζητήματα θα αποτελέσουν μέρος της ελληνικής επιχειρηματολογίας. Θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει αναφορά σε αυτά τα ζητήματα και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 του μήνα.

Η στρατηγική της κυβέρνησης έναντι του Διεθνούς Δικαίου

Η λογική της κυβέρνησης είναι απλή και ξεκάθαρη: όσο η Τουρκία θα επιχειρεί να αμφισβητεί το Διεθνές Δίκαιο, όπως για παράδειγμα με τα θαλάσσια πάρκα που παρουσίασε πρόσφατα, τόσο η Ελλάδα θα απευθύνεται στη διεθνή κοινότητα.

Με αυτό τον τρόπο, η Ελλάδα θα παρουσιάζει τη δική της επιχειρηματολογία και θα εφαρμόζει τις πολιτικές της, ενισχύοντας τη θέση της έναντι των τουρκικών διεκδικήσεων. Η Αθήνα συνεχίζει να προετοιμάζει το έδαφος για τις διπλωματικές της κινήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης Ρούμπιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki