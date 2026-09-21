Μια νέα υπόθεση γυναικοκτονίας συγκλονίζει την Ηγουμενίτσα, καθώς ένας 27χρονος άνδρας ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του. Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου της πόλης, φέροντας τραύμα στον λαιμό. Ο δράστης, ο οποίος αρχικά είχε ισχυριστεί επίθεση από αγνώστους, παραδέχθηκε την πράξη του τα ξημερώματα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου.

Ο εντοπισμός της 25χρονης και η αρχική εκδοχή

Η 25χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου της Ηγουμενίτσας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η άτυχη γυναίκα έφερε τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τη γυναίκα σε μια λίμνη αίματος, έχοντας χτυπηθεί από μαχαίρι τόσο στον λαιμό όσο και στα πόδια.

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η νεκρή γυναίκα, εντοπίστηκε τραυματισμένος και ο 27χρονος σύντροφός της. Ο ίδιος ήταν αυτός που είχε καλέσει την Αστυνομία και είχε ζητήσει βοήθεια. Στην αρχική του κατάθεση προς τις αρχές, ο 27χρονος υποστήριξε ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από άγνωστα άτομα.

Οι αντιφάσεις και η εξέταση από τις αρχές

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηγουμενίτσας ανέλαβαν άμεσα την έρευνα για την υπόθεση. Από την πρώτη στιγμή, άρχισαν να εξετάζουν ενδελεχώς τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, καθώς και τις αντιφάσεις που φέρεται να προέκυπταν από την αρχική περιγραφή των γεγονότων που είχε δώσει ο 27χρονος.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, οι αστυνομικοί φέρεται να έθεσαν υπόψη του τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει. Αυτές οι αντιφάσεις στην αρχική του εκδοχή οδήγησαν στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και στην εντατικότερη εξέταση του νεαρού άνδρα από τις αρχές.

Η ομολογία και το κίνητρο

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, ο 27χρονος σύντροφος της δολοφονημένης γυναίκας προχώρησε σε προφορική παραδοχή της πράξης του. Ομολόγησε ότι τελικά εκείνος αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ τους.

Μάλιστα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς τη φράση: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Αυτή η ομολογία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχική εκδοχή που είχε δώσει ο 27χρονος στις αρχές, σύμφωνα με την οποία είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους.

Η κατάσταση του δράστη και η συνέχεια της έρευνας

Ο 27χρονος είχε μεταφερθεί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, καθώς έφερε ελαφρά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός του. Αυτή τη στιγμή, νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο της περιοχής, υπό την επίβλεψη των αρχών.

Το σημείο όπου εντοπίστηκε η 25χρονη αποκλείστηκε από τις αστυνομικές αρχές για τη συλλογή στοιχείων. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να ανασυντεθεί με ακρίβεια η ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγική αυτή κατάληξη.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr