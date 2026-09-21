Προσωρινές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, γεγονός που επιφέρει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι εργασίες εκτελούνται στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι» και θα εφαρμοστούν τις νυχτερινές ώρες. Οι ρυθμίσεις αυτές θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, επηρεάζοντας τη λειτουργία ορισμένων σταθμών.

Εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών

Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν την αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Το τμήμα στο οποίο επικεντρώνονται οι παρεμβάσεις είναι αυτό μεταξύ των σταθμών «Ελαιώνας» και «Μοναστηράκι». Οι εργασίες αυτές έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιούνται κατά τις νυχτερινές ώρες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η όχληση στο επιβατικό κοινό.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες εφαρμόζονται λόγω των συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών, θα παραμείνουν σε ισχύ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύουν έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και νέα δρομολόγια

Στο πλαίσιο των έργων, τρεις σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό θα κλείνουν νωρίτερα από το συνηθισμένο. Πρόκειται για τους σταθμούς «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι». Αυτοί οι σταθμοί θα διακόπτουν τη λειτουργία τους στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας των συρμών.

Κατά τη διάρκεια των ωρών που εκτελούνται οι εργασίες, η κίνηση των συρμών στη γραμμή 3 θα διεξάγεται σε δύο τμήματα. Συγκεκριμένα, οι συρμοί θα κινούνται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο». Αυτή η διαίρεση της γραμμής είναι απαραίτητη για την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση των τεχνικών παρεμβάσεων.

Οι τελευταίοι συρμοί πριν τις ρυθμίσεις

Πριν από το πρόωρο κλείσιμο των σταθμών στις 21:40, έχουν οριστεί συγκεκριμένα δρομολόγια για τους τελευταίους συρμούς. Οι αναχωρήσεις των τελευταίων συρμών, πριν την έναρξη των τεχνικών εργασιών, έχουν ως εξής:

Από τον σταθμό Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 21:20.

προς στις 21:20. Από τον σταθμό Αιγάλεω προς Δ. Πλακεντίας στις 21:34.

προς στις 21:34. Από τον σταθμό Ελαιώνα προς Δ. Πλακεντίας στις 21:36.

προς στις 21:36. Από τον σταθμό Κεραμεικό προς Δ. Πλακεντίας στις 21:39.

προς στις 21:39. Από τον σταθμό Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 21:41.

Αντίστοιχα, οι τελευταίοι συρμοί με κατεύθυνση προς το Δημοτικό Θέατρο θα αναχωρήσουν ως εξής:

Από τον σταθμό Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30.

προς στις 21:30. Από τον σταθμό Σύνταγμα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:49.

προς στις 21:49. Από τον σταθμό Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:51.

προς στις 21:51. Από τον σταθμό Κεραμεικό προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:53.

προς στις 21:53. Από τον σταθμό Ελαιώνα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:56.

Ειδικές ρυθμίσεις για τα δρομολόγια προς και από το αεροδρόμιο

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών που χρησιμοποιούν τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο, έχουν καθοριστεί ειδικές ώρες για τους τελευταίους συρμούς πριν την έναρξη των εργασιών. Ο τελευταίος συρμός από τον σταθμό Δημοτικό Θέατρο προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρήσει στις 21:06, ενώ ο τελευταίος συρμός από το Αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο θα αναχωρήσει στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών, δηλαδή μετά τις 21:40, οι συρμοί που έχουν κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν τα δρομολόγιά τους από τον σταθμό Σύνταγμα. Αντίστοιχα, οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν τη διαδρομή τους στον σταθμό Σύνταγμα. Οι αναχωρήσεις από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο θα γίνουν στις 22:02, 22:38 και 23:14. Οι αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα έχουν προγραμματιστεί για τις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Εναλλακτική εξυπηρέτηση με λεωφορειακή γραμμή Χ24

Για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά τις ώρες των ρυθμίσεων, ο ΟΑΣΑ έχει δρομολογήσει μια προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Πρόκειται για τη γραμμή Χ24, η οποία φέρει την ονομασία «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω». Η συγκεκριμένη γραμμή θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, ξεκινώντας από τις 21:40 και μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του μετρό.

Η λεωφορειακή γραμμή Χ24 έχει σχεδιαστεί ώστε να περνάει από όλους τους σταθμούς του μετρό που θα παραμένουν κλειστοί λόγω των εργασιών. Με αυτό τον τρόπο, θα συνδέει τον σταθμό Αιγάλεω με τον σταθμό Σύνταγμα, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση μετακίνησης. Οι στάσεις της γραμμής στην κατεύθυνση Σύνταγμα – Αιγάλεω είναι οι εξής:

«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα ΣΥΝΤΑΓΜΑ).

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Πανεπιστημίου με όνομα ΟΜΟΝΟΙΑ).

«ΣΤ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Ερμού).

«ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΣΙΔΕΡΑ).

«ΣΤ.ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ).

«ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αιγάλεω – Στ. Μετρό Σύνταγμα, οι στάσεις περιλαμβάνουν την «ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημαρχείου, με όνομα ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ) και την «ΣΤ.ΕΛΑΙ» (η πηγή διακόπτεται εδώ).

Με πληροφορίες από: Topontiki