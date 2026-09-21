Τραγωδία στη Λάρισα: Πέθανε 15χρονος που κατέρρευσε ξαφνικά

Ανείπωτη τραγωδία χτύπησε τη Λάρισα το βράδυ της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου 2026, όταν ένας 15χρονος μαθητής κατέρρευσε ξαφνικά στον δήμο Αγιάς. Παρά τις άμεσες προσπάθειες που έγιναν για την παροχή βοήθειας, ο ανήλικος κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ερωτήματα, ειδικά μετά από καταγγελίες για καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου.

Το τραγικό περιστατικό στην Καρίτσα

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Καρίτσας, στον δήμο Αγιάς Λάρισας, το βράδι της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου 2026. Λίγο μετά τις 21:30, ο 15χρονος ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μπροστά στα μάτια των μελών της οικογένειάς του, προκαλώντας πανικό και αγωνία.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον ανήλικο. Ο μαθητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου, παρά τις προσπάθειες των ιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η είδηση του ξαφνικού χαμού του 15χρονου έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα.

Η στιγμή της κατάρρευσης και τα συμπτώματα

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 15χρονος παρουσίασε ανησυχητικά συμπτώματα τη στιγμή που άρχισε να νιώθει αδιαθεσία. Συγκεκριμένα, περιγράφεται ότι έβγαζε αφρούς από το στόμα, γεγονός που υποδηλώνει μια σοβαρή και ξαφνική επιδείνωση της υγείας του.

Λίγο μετά την εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων, ο ανήλικος σταμάτησε να αναπνέει, καθιστώντας την κατάσταση εξαιρετικά κρίσιμη. Οι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, ενώ παράλληλα περίμεναν την άφιξη του ασθενοφόρου για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.

Καταγγελίες για καθυστέρηση του ασθενοφόρου

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν καταγγελίες που αφορούν την καθυστέρηση στην άφιξη του ασθενοφόρου. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, το ασθενοφόρο άργησε να φτάσει στον τόπο του περιστατικού και να παραλάβει τον 15χρονο για 56 λεπτά, μια καθυστέρηση που θεωρείται σημαντική σε ένα τόσο επείγον περιστατικό.

Η φερόμενη καθυστέρηση αποδίδεται στην έλλειψη διαθέσιμου ασθενοφόρου κοντά στην περιοχή της Καρίτσας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό το ζήτημα έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

Το πρόβλημα έλλειψης ασθενοφόρων στη Λάρισα

Η υπόθεση της καθυστέρησης του ασθενοφόρου αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα που φέρεται να αντιμετωπίζει η Λάρισα το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης ασθενοφόρων στην πόλη, γεγονός που επηρεάζει την άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά.

Πολλά από τα οχήματα του ΕΚΑΒ στη Λάρισα βρίσκονται ακινητοποιημένα λόγω βλαβών, καθιστώντας τα μη λειτουργικά. Αυτή η κατάσταση περιορίζει σημαντικά τον διαθέσιμο στόλο και δημιουργεί δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η Καρίτσα.

Η έρευνα για τα αίτια του θανάτου

Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην ξαφνική αδιαθεσία και την κατάρρευση του 15χρονου παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει μια ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως όλα τα δεδομένα και τις παραμέτρους του τραγικού συμβάντος.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του ανήλικου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και των απαραίτητων εξετάσεων. Μόνο τότε θα είναι δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τους παράγοντες που συνέβαλαν στην απώλεια της ζωής του 15χρονου μαθητή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki