Την πόρτα του ανακριτή θα περάσει σήμερα, Δευτέρα (21/09), ο υπνωτιστής που εμπλέκεται στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Η κατάθεσή του αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου, αλλά και στα τελευταία λεπτά του καλλιτέχνη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς οι έρευνες των αρχών διευρύνονται, φέρνοντας στο φως νέα πρόσωπα και κρίσιμα στοιχεία.

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 21/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να υποστηρίξει ότι είχε συναντηθεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη σε εστιατόριο στο Ψυχικό για τη λήψη ιστορικού. Επιπλέον, είχε προγραμματιστεί επόμενο ραντεβού για υπνοθεραπεία στην Κηφισιά.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τη μαρτυρία του ταξιτζή που μετέφερε το θύμα, ενισχύοντας τη θέση του υπνοθεραπευτή σχετικά με τις προγραμματισμένες συναντήσεις τους.

Διεύρυνση των ερευνών και νέα στοιχεία

Η έρευνα που πραγματοποιούν οι αρχές φαίνεται να διευρύνεται σημαντικά μετά το άνοιγμα των τηλεφωνικών συσκευών του τραγουδιστή και των κατηγορούμενων γιατρών. Αυτό έχει φέρει στο φως ένα πιθανό ευρύτερο δίκτυο γιατρών που έκανε γνωματεύσεις και παρέπεμπε ασθενείς.

Παράλληλα, δίνεται μεγάλη έμφαση στην επίμαχη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία φέρεται να έστειλε η 56χρονη γιατρός στον υπνοθεραπευτή, ένα στοιχείο που εξετάζεται ενδελεχώς από τις αρχές.

Πρόσωπα στο «κάδρο» των αρχών

Οι έρευνες συνεχίζονται και στο «κάδρο» έχουν μπει τέσσερις υπάλληλοι του ιατρείου. Πρόκειται για δύο νοσηλεύτριες και δύο γραμματείς, οι οποίες επιβεβαιώνουν την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Ωστόσο, έχουν πέσει σε σημαντικές αντιφάσεις κατά την προανάκριση όσον αφορά την ώρα άφιξής του και το χρονικό των γεγονότων, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα.

Κρίσιμη μαρτυρία και ο ρόλος τραγουδίστριας

Επίσης, κρίσιμο πρόσωπο για την υπόθεση αποτελεί ένας άλλος ασθενής του 58χρονου γιατρού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στο ιατρείο σε διπλανό δωμάτιο εκείνη την ώρα. Η συγκεκριμένη μαρτυρία αποτελεί το βασικό επιχείρημα της υπεράσπισης του γιατρού για να αποδείξει ότι ήταν απασχολημένος και δεν είχε αντίληψη του τι συνέβαινε στον χώρο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εγείρονται, ωστόσο, ερωτήματα για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ασθενής δεν είχε δηλωθεί κατά την προανάκριση, αλλά προστέθηκε εκ των υστέρων στη δικογραφία.

Την ίδια στιγμή, ερευνάται ο ρόλος μιας γνωστής τραγουδίστριας, η οποία φέρεται να σύστησε τον Μαζωνάκη στον υπνοθεραπευτή και ενδεχομένως στην 56χρονη γιατρό. Αν και η ίδια δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες, εκτιμάται πως θα κληθεί από τις αρχές για να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr