Κλινική – μαϊμού στο Κολωνάκι και πολιτικές εξελίξεις: Από την άνοδο της ακροδεξιάς μέχρι τα σχέδια Κασιδιάρη

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται σε δύο διαφορετικά μέτωπα, με το ένα να αφορά την υπόθεση της κλινικής – μαϊμού στο Κολωνάκι και το άλλο τις πολιτικές κινήσεις του Ηλία Κασιδιάρη στην Ελλάδα. Η υπόθεση της κλινικής προκαλεί σοκ καθώς αποκαλύπτονται επικίνδυνες πρακτικές, ενώ ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την αποφυλάκισή του, παρουσιάζει τα πολιτικά του σχέδια, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί το κύμα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς.

Η υπόθεση της κλινικής – μαϊμού στο Κολωνάκι

Το κουβάρι της κλινικής – μαϊμού του Κολωνακίου ξετυλίγεται, φέρνοντας στο φως πρακτικές που προκαλούν σοκ. Με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτονται περιστατικά πλασμαφαίρεσης σε πολυτελή resort, τα οποία φέρεται να μην είχαν καμία γνώση των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, γίνεται λόγος για «πνεύματα εγκλωβισμένα σε κινητά» και για «εμπόριο φόβου» σχετικά με πολύ σοβαρές ασθένειες, με σκοπό την προσέλκυση πελατών.

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι πολλοί γνώριζαν κάποιες από τις πτυχές αυτού του επικίνδυνου χάους, όπου από τύχη δεν χάθηκαν κι άλλες ζωές. Οι πελάτες αναζητούσαν κυρίως τη νεότητα, την τόνωση του οργανισμού και την αποτοξίνωση από ουσίες. Ωστόσο, υπήρχαν και πολλές περιπτώσεις ατόμων που αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα υγείας και έβλεπαν στην κλινική μια ελπίδα.

Πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα: Τα σχέδια Κασιδιάρη

Στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος καταδικάστηκε ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αποφυλακίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου. Παρουσιάζει σήμερα τα πολιτικά του σχέδια στο διαδίκτυο, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί το κύμα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς.

Η δυσαρέσκεια στην Ελλάδα υπάρχει, αλλά μέχρι τώρα η ακροδεξιά δεν αποτελεί απειλή όπως στη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες. Ο Κασιδιάρης βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τρία κόμματα που δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους βουλευτές, με στόχο να αξιοποιήσει αυτή την τάση.

Συνεργασίες και δικαστικές προσφυγές

Τα κόμματα με τα οποία ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι σε ανοιχτή γραμμή είναι η «Συμμαχία των Ελλήνων», που ιδρύθηκε από τους Δημητροκάλλη, Μανούσο και Βαλτογιάννη, οι οποίοι προέρχονται από τους Σπαρτιάτες και ήταν πολύ κοντά με τον ίδιο. Επίσης, ο «Παλμός» του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΝΙΚΗ, και η «Εθνική Συσπείρωση- ΠΑ.Ρ.ΟΝ» του Μιχάλη Γαυγιωτάκη, που επίσης προέρχεται από τους Σπαρτιάτες.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, Βάσω Πανταζή, ο Κασιδιάρης «θα συνεργαστεί με πάρα πολλούς υπάρχοντες κοινοβουλευτικούς άντρες». Η ίδια δήλωσε στον «Σκάι» ότι «υπάρχουν βουλευτές, όχι μόνο από τους Σπαρτιάτες, αλλά και από άλλα κόμματα του συντηρητικού δεξιού τόξου, τα οποία έχουν οργανωθεί σε κόμμα και στο οποίο του επιτρέπεται γιατί δεν έχει χάσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι».

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η άνοδος της ακροδεξιάς

Ο Ηλίας Κασιδιάρης βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στο οποίο προσέφυγαν οι Σπαρτιάτες. Η προσφυγή έγινε επειδή ο Άρειος Πάγος τους απαγόρευσε να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές, με το σκεπτικό ότι υποκρυπτόμενος αρχηγός τους ήταν ο Κασιδιάρης. Η απόφαση αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως πυξίδα και για άλλες πιθανές αποφάσεις στην Ελλάδα.

Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου η ακροδεξιά καλπάζει. Σοκ προκαλούν οι τρεις ταπεινωτικές ήττες που υπέστη το CDU στη Γερμανία, με αποκορύφωμα τις κρατιδιακές εκλογές της Κυριακής στο Μεκλεμβούργο – Δυτική Πομερανία. Εκεί, το CDU έλαβε 4.9% και μένει οριακά εκτός Βουλής, καθώς το ακροδεξιό AFD καλπάζει, βγάζοντας στη σέντρα τα παραδοσιακά κόμματα.

Με πληροφορίες από: Newsit