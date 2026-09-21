Η ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στον Χώνο Λασιθίου και τα νέα μηνύματα του 112

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στην περιοχή της Σητείας. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται συνεχώς, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο που μαίνεται. Παράλληλα, νέα μηνύματα μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 έχουν σταλεί στους κατοίκους, καλώντας τους σε προληπτική απομάκρυνση από τις πληγείσες περιοχές.

Η έναρξη και η εξέλιξη της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής, σε μια έκταση με χαμηλή βλάστηση εντός της Δημοτικής Ενότητας Χώνου, η οποία ανήκει στον Δήμο Σητείας. Από την πρώτη στιγμή, η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών ήταν άμεση, ωστόσο το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να καίει, παρουσιάζοντας δυσκολίες στην πλήρη κατάσβεσή του.

Η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες αδιάκοπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της επέκτασης της πυρκαγιάς, η οποία έχει κινητοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό πυροσβεστών και οχημάτων στην περιοχή του Λασιθίου.

Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Συνολικά, 105 πυροσβέστες επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πέντε ειδικές ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, οι οποίες προέρχονται από την 3η και την 19η ΕΜΟΔΕ, γεγονός που υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό.

Την επίγεια επιχείρηση υποστηρίζουν 35 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην μεταφορά νερού και στην πρόσβαση σε δύσβατα σημεία. Επιπλέον, στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμει ενεργά και ο Δήμος Σητείας, ο οποίος έχει διαθέσει υδροφόρες. Η συνδρομή αυτή κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή νερού.

Νέα μηνύματα εκκένωσης μέσω του 112

Καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και οι κίνδυνοι παραμένουν υπαρκτοί, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην αποστολή νέων προειδοποιητικών μηνυμάτων. Τα μηνύματα αυτά διαβιβάστηκαν το βράδυ της Κυριακής στους κατοίκους μέσω του συστήματος του 112, με στόχο την προληπτική απομάκρυνση από τις περιοχές που απειλούνται άμεσα από τις φλόγες.

Σε ένα από τα μηνύματα που εστάλησαν, οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή της Ζάκρου κλήθηκαν να απομακρυνθούν άμεσα. Η οδηγία ήταν σαφής: να κατευθυνθούν προς τον Ξερόκαμπο, ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρχών για την ασφαλή μετακίνησή τους. Η αποστολή αυτών των μηνυμάτων αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης.

Η ολονύχτια μάχη και η συνεχής επαγρύπνηση

Η μάχη με τις φλόγες στον Χώνο Λασιθίου είναι ολονύχτια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η ένταση των προσπαθειών παραμένει υψηλή, καθώς η φωτιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου της Σητείας απαιτεί συνεχή παρουσία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία του πύρινου μετώπου, αξιολογώντας διαρκώς την κατάσταση και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών. Η ενίσχυση των δυνάμεων και η αποστολή προληπτικών μηνυμάτων εκκένωσης υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από: Topontiki