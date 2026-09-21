Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στην Ηγουμενίτσα

Η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης γυναίκας στην Ηγουμενίτσα πήρε ραγδαία τροπή, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε τη στυγερή πράξη. Ο άνδρας, ο οποίος αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους, παραδέχθηκε πλέον ότι σκότωσε τη νεαρή κοπέλα. Φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και «θόλωσα», ανατρέποντας πλήρως την αρχική του εκδοχή. Η 25χρονη βρέθηκε νεκρή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, σε ποδηλατόδρομο της πόλης.

Η αποκάλυψη του εγκλήματος και η αρχική μαρτυρία

Η άγρια δολοφονία της 25χρονης κοπέλας αποκαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν εντοπίστηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ηγουμενίτσα. Το θύμα έφερε τραύμα στον λαιμό, προκληθέν από αιχμηρό αντικείμενο. Η σορός της νεαρής γυναίκας βρέθηκε συγκεκριμένα στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου εντοπίστηκε η 25χρονη, βρέθηκε και ο 27χρονος σύντροφός της. Ο άνδρας έφερε τραύματα στο στήθος, με αποτέλεσμα να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εκεί, νοσηλεύεται πλέον φρουρούμενος, καθώς από την αρχή θεωρήθηκε πρόσωπο κλειδί για την υπόθεση.

Αρχικά, ο 27χρονος είχε ειδοποιήσει την Αστυνομία το βράδυ της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου 2026, αναφέροντας ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από άγνωστα πρόσωπα. Αυτή ήταν η πρώτη εκδοχή που παρουσίασε στις αρχές, υποστηρίζοντας ότι ήταν και οι δύο θύματα μιας απρόκλητης επίθεσης.

Η ανατροπή της υπόθεσης και η ομολογία

Η αρχική εκδοχή του 27χρονου περί επίθεσης από αγνώστους ανατράπηκε ραγδαία μέσα σε λίγες ώρες, καθώς οι αστυνομικοί συνέχισαν την έρευνα. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του από τους αστυνομικούς, ο άνδρας άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις. Οι ισχυρισμοί του δεν συνάδαν με τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί από την έρευνα των αρχών στο σημείο του εγκλήματος, προκαλώντας έντονες υποψίες.

Μετά από την πίεση των ερωτήσεων και την αποκάλυψη των αντιφάσεων, ο 27χρονος τελικά ομολόγησε προφορικά τη δολοφονία της συντρόφου του. Περιγράφοντας το σκηνικό της άγριας πράξης, παραδέχθηκε πως ξεκίνησε μεταξύ τους ένας άγριος καυγάς. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», υπονοώντας ότι έχασε τον έλεγχο και την τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαιριές.

Η συνέχεια της έρευνας και τα ευρήματα

Ο 27χρονος παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο, φρουρούμενος από τις αρχές, λόγω των τραυμάτων που έφερε στο στήθος. Η κατάστασή του παρακολουθείται στενά, καθώς αποτελεί τον βασικό ύποπτο και πλέον ομολογητή της δολοφονίας. Η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αμέσως μετά τον εντοπισμό του στον ποδηλατόδρομο.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, παρά την ομολογία του δράστη. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν με κάθε λεπτομέρεια τα όσα συνέβησαν πριν από τον θάνατο της 25χρονης. Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί πλήρως το κίνητρο που οδήγησε στην πράξη, καθώς και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε η δολοφονία της νεαρής γυναίκας.

Ταυτόχρονα, εξετάζονται όλα τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από το σημείο της δολοφονίας στον ποδηλατόδρομο. Οι αρχές αναζητούν στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν περαιτέρω όσα προηγήθηκαν του καβγά και της επίθεσης, προκειμένου να συμπληρωθεί πλήρως το παζλ της υπόθεσης και να τεκμηριωθεί η δικογραφία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki