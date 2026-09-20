Η κλήρωση του Τζόκερ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου: Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου η κλήρωση του Τζόκερ, με τους παίκτες να διεκδικούν ένα μεγάλο ποσό. Η κλήρωση, με αριθμό 3120 σύμφωνα με ορισμένες πηγές, μοίραζε τουλάχιστον 9,6 εκατομμύρια ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Οι τυχεροί αριθμοί ανακοινώθηκαν, δίνοντας την ευκαιρία σε πολλούς να δοκιμάσουν την τύχη τους.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης

Στην κλήρωση του Τζόκερ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, οι αριθμοί που αναδείχθηκαν ως τυχεροί ήταν οι 2, 17, 31, 33, 37. Για τον επιπλέον αριθμό Τζόκερ, ο αριθμός που κληρώθηκε ήταν το 3. Αυτοί οι αριθμοί αφορούσαν την κλήρωση με αριθμό 3120, όπως αναφέρθηκε από ορισμένες πηγές.

Ωστόσο, άλλες πηγές ανέφεραν ότι στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της ίδιας Κυριακής, με αριθμό 3122, οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι 2, 17, 31, 33, 37, με τον αριθμό Τζόκερ να είναι το 2. Και στις δύο περιπτώσεις, οι πέντε βασικοί αριθμοί παρέμειναν οι ίδιοι.

Το μεγάλο ποσό που μοιράστηκε

Η κλήρωση της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου προσέλκυσε το ενδιαφέρον πλήθους παικτών, καθώς το ποσό που μοιράζονταν ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Συγκεκριμένα, η κλήρωση του Τζόκερ μοίραζε τουλάχιστον 9,6 εκατομμύρια ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας. Το ποσό αυτό χαρακτηρίστηκε ως «πολλά» από τις αναφορές, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του επάθλου.

Οι παίκτες που κατάφεραν να προβλέψουν σωστά τους τυχερούς αριθμούς είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο, το οποίο καθιστά το παιχνίδι ιδιαίτερα ελκυστικό για το κοινό.

Τρόποι συμμετοχής στο παιχνίδι

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις κληρώσεις με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η φυσική κατάθεση του δελτίου τους σε ένα από τα πλησιέστερα καταστήματα Allwyn που βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Εκεί, μπορούν να συμπληρώσουν το δελτίο τους και να το καταθέσουν αυτοπροσώπως.

Ο δεύτερος τρόπος συμμετοχής είναι διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας allwyn.gr. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα, οι παίκτες μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται, προσφέροντας ευελιξία και ευκολία. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα φυσικά καταστήματα Allwyn όσο και μέσω διαδικτύου, επιτρέποντας σε παρέες ή ομάδες να παίξουν μαζί.

Συχνότητα και προθεσμία κατάθεσης δελτίων

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, τρεις φορές την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Η ώρα διεξαγωγής των κληρώσεων είναι σταθερή, στις 22:00 το βράδυ, δίνοντας στους παίκτες ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα.

Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκάστοτε κλήρωση, η κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται μισή ώρα πριν την έναρξη της κλήρωσης, δηλαδή στις 21:30. Αυτή η προθεσμία ισχύει για όλους τους τρόπους συμμετοχής, τόσο για τα φυσικά καταστήματα όσο και για τις διαδικτυακές καταθέσεις, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα δελτία έχουν καταχωρηθεί έγκαιρα.

Σημαντικές επισημάνσεις για υπεύθυνο παιχνίδι

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια, υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται. Για τη συμμετοχή σε επίγεια καταστήματα, το όριο ηλικίας είναι τα 18 έτη και άνω, ενώ για την ψηφιακή συμμετοχή μέσω διαδικτύου, το όριο ανεβαίνει στα 21 έτη και άνω.

Ο αρμόδιος ρυθμιστής για τα τυχερά παιχνίδια είναι η ΕΕΕΠ. Παράλληλα, τονίζεται ο κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας που μπορεί να προκύψει από την υπερβολική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Για αυτόν τον λόγο, παρέχεται γραμμή στήριξης στον αριθμό 1114, προτρέποντας τους παίκτες να παίζουν υπεύθυνα.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit, Enikos