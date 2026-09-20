Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο με γκολ των Άλι και Εντιαγέ

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα δύο τερμάτων έναντι του Παναιτωλικού, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης που διεξάγεται στο Αγρίνιο. Οι ποδοσφαιριστές Τάχα Άλι και Εντιαγέ ήταν αυτοί που βρήκαν δίχτυα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, διαμορφώνοντας το σκορ σε 2-0. Τα δύο γκολ σημειώθηκαν σε διάστημα μόλις έξι λεπτών, δίνοντας στον ΠΑΟΚ ισχυρές βάσεις για τη νίκη.

Η αρχική υπεροχή των Θεσσαλονικέων

Η ομάδα του ΠΑΟΚ έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της στον αγώνα που διεξάγεται στο Αγρίνιο, καταφέρνοντας να χτίσει ένα σημαντικό προβάδισμα δύο τερμάτων απέναντι στον γηπεδούχο Παναιτωλικό. Αυτή η καθοριστική εξέλιξη έλαβε χώρα κατά το πρώτο μέρος της αναμέτρησης, με τους φιλοξενούμενους να εκμεταλλεύονται με αποτελεσματικότητα τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν.

Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να «χτυπήσουν» δύο φορές μέσα σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις έξι λεπτών, γεγονός που τους επέτρεψε να πάρουν ένα ισχυρό προβάδισμα στο σκορ. Η αποτελεσματικότητα αυτή έδωσε στον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να διαμορφώσει το 2-0 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, θέτοντας έτσι τις βάσεις για μία ενδεχόμενη νίκη.

Το πρώτο τέρμα από τον Τάχα Άλι

Το πρώτο τέρμα για τον ΠΑΟΚ σημειώθηκε στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας το έναυσμα για το προβάδισμα της ομάδας. Η φάση που οδήγησε στο γκολ ξεκίνησε από μία οργανωμένη αντεπίθεση, η οποία εξελίχθηκε με ταχύτητα και ακρίβεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ.

Στη συγκεκριμένη φάση, ο ποδοσφαιριστής Γιάκιτς βρήκε με μία ωραία πάσα τον Τάχα Άλι. Ο Άλι, αφού δέχτηκε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή του Παναιτωλικού και επιχείρησε ένα σουτ προς την εστία. Η μπάλα, στην πορεία της, κόντραρε σε αμυντικό του Παναιτωλικού, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να καταλήξει στα δίχτυα, γράφοντας έτσι το 0-1 για τον ΠΑΟΚ.

Το δεύτερο τέρμα του Εντιαγέ

Μόλις έξι λεπτά μετά το πρώτο γκολ, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Λίσι βρήκαν ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, διευρύνοντας το προβάδισμά τους και δημιουργώντας μία σημαντική διαφορά. Αυτή τη φορά, ο Εντιαγέ ήταν αυτός που σκόραρε, ανεβάζοντας το σκορ στο 2-0.

Το δεύτερο γκολ προήλθε από μία φάση διαρκείας στην περιοχή των «Καναρινιών», όπως αναφέρεται ο Παναιτωλικός. Έπειτα από την εκτέλεση ενός κόρνερ, δημιουργήθηκε αναστάτωση και μία σειρά από διεκδικήσεις της μπάλας μπροστά στην εστία. Ο Εντιαγέ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση, δίνοντας έτσι διαφορά δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Η διαμόρφωση του σκορ στο ημίχρονο

Με τα δύο αυτά γκολ, που σημειώθηκαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης. Το 2-0 υπέρ των Θεσσαλονικέων έθεσε ισχυρές βάσεις για την περαιτέρω πορεία του αγώνα, δίνοντας ψυχολογία στην ομάδα.

Οι ενέργειες των Τάχα Άλι και Εντιαγέ ήταν καθοριστικές για την ομάδα του Λίσι, καθώς της επέτρεψαν να εδραιώσει την υπεροχή της στο σκορ και να πάει στα αποδυτήρια με ένα σημαντικό προβάδισμα. Η αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των ευκαιριών, αποτέλεσε το κλειδί για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος στο πρώτο μέρος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta