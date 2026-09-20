Επιχειρηματίας ανοίγει ινστιτούτο «ξυσίματος» ως νέα μέθοδος χαλάρωσης

Μια πρωτότυπη και ιδιαίτερα ασυνήθιστη επιχειρηματική ιδέα υλοποίησε ο 32χρονος Ζανγκ Σιαοτσάο στην Κίνα. Ο νεαρός επιχειρηματίας μετέτρεψε την απλή ανάγκη για χαλάρωση σε μια κερδοφόρα επαγγελματική υπηρεσία, ανοίγοντας σαλόνια όπου οι πελάτες πληρώνουν για να τους ξύνουν την πλάτη. Η επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε μόλις τον Μάιο, έχει ήδη περάσει σε κερδοφορία και ο Ζανγκ σχεδιάζει την επέκτασή της σε ολόκληρη τη χώρα.

Η έμπνευση πίσω από την ιδέα

Η ιδέα για αυτή την πρωτότυπη επιχείρηση γεννήθηκε στον Ζανγκ Σιαοτσάο από μια παιδική ανάμνηση και ένα βίντεο που είδε στο διαδίκτυο. Ο ίδιος θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια, όταν του άρεσε να αποκοιμιέται καθώς ο πατέρας του τού χάιδευε και του έξυνε απαλά την πλάτη.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε όταν παρακολούθησε ένα σύντομο βίντεο που έδειχνε μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του συζύγου της. Παρατηρώντας τα σχόλια των χρηστών, διαπίστωσε ότι αρκετοί εξέφραζαν την επιθυμία να πλήρωναν κάποιον για να τους προσφέρει την ίδια υπηρεσία, κάτι που τον ώθησε να δει την ιδέα ως μια πιθανή επιχειρηματική ευκαιρία.

Από την αποτυχία στην κερδοφορία

Η επιχειρηματική πορεία του Ζανγκ δεν ήταν ανέκαθεν επιτυχημένη. Μετά την αποφοίτησή του από ένα μικρό πανεπιστήμιο, άλλαξε επτά δουλειές μέσα σε έναν χρόνο, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να δημιουργήσει δύο επιχειρήσεις, οι οποίες όμως απέτυχαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το άνοιγμα του πρώτου του καταστήματος στην περιοχή Μπάο'αν της Σεντζέν αποτέλεσε ένα νέο ξεκίνημα.

Αυτή τη φορά, το ρίσκο του Ζανγκ φαίνεται να απέδωσε καρπούς. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κατάφερε να ανοίξει και ένα δεύτερο κατάστημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο καταστήματα αποφέρουν πλέον συνολικά περίπου 100.000 γιουάν τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 13.000 ευρώ, ενώ η επιχείρηση έχει ήδη περάσει σε κερδοφορία, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε μόλις τον Μάιο.

Η διαδικασία και το κόστος της υπηρεσίας

Η διαδικασία της υπηρεσίας είναι απλή και στοχεύει στην απόλυτη χαλάρωση των πελατών. Οι πελάτες ξαπλώνουν άνετα, και τα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιούν ειδικά πλαστικά νύχια για να τους ξύνουν το σώμα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης.

Ο Ζανγκ υποστηρίζει ότι χρειάστηκε να μελετήσει διάφορες τεχνικές ξυσίματος και να δημιουργήσει ακόμη και δικές του, καθώς δεν υπήρχε κάποια αντίστοιχη υπηρεσία από την οποία θα μπορούσε να αντλήσει ιδέες. Η χρέωση για την υπηρεσία ανέρχεται σε 300 γιουάν την ώρα, δηλαδή περίπου 40 ευρώ, με τον επιχειρηματία να τονίζει ότι απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που αναζητούν έναν διαφορετικό τρόπο να μειώσουν το στρες και να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου τους.

Μεγάλη ζήτηση και σχέδια επέκτασης

Ο Ζανγκ έχει δηλώσει ότι οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις αντιμετωπίζουν γενικά υψηλά επίπεδα στρες, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλη ζήτηση για αυτού του είδους την υπηρεσία. Πολλοί πελάτες του αναφέρουν μάλιστα ότι η υπηρεσία είναι πιο χαλαρωτική ακόμη και από ένα μασάζ, και ήδη έχει αποκτήσει αρκετούς τακτικούς πελάτες.

Με την επιχείρηση να γνωρίζει επιτυχία, ο Ζανγκ σχεδιάζει τώρα να επεκτείνει την υπηρεσία σε ολόκληρη την Κίνα, με στόχο τη δημιουργία 100 νέων καταστημάτων. Ο φιλόδοξος επιχειρηματίας επιθυμεί επίσης το επαγγελματικό ξύσιμο να εξελιχθεί σε ένα αναγνωρισμένο επάγγελμα, αναδεικνύοντας τη δυναμική αυτής της πρωτότυπης μεθόδου χαλάρωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta