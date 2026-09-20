Αυτοκίνητο έπεσε σε ποτάμι στην Κάρυστο: Στο σημείο κλήθηκε γερανός να το ανασύρει

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στην Εύβοια, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε στα νερά ποταμού στην περιοχή της Καρύστου. Το περιστατικό έλαβε χώρα κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών. Ευτυχώς, από την εκτροπή του οχήματος και την πτώση του στο ποτάμι δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, γεγονός που αποτελεί το μόνο θετικό σημείο της υπόθεσης.

Το συμβάν στην περιοχή των Καταρρακτών του Πλατανιστού

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Καταρρακτών του Πλατανιστού, στην Κάρυστο της νότιας Εύβοιας. Η πτώση του αυτοκινήτου στα νερά του ποταμού προκάλεσε την άμεση επέμβαση των αρμόδιων φορέων, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για να διαχειριστούν την κατάσταση και να αξιολογήσουν την έκταση του συμβάντος.

Το απόγευμα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, το όχημα βρέθηκε εντός της κοίτης του ποταμού, δημιουργώντας την ανάγκη για ειδικό εξοπλισμό προκειμένου να ανασυρθεί με ασφάλεια. Η τοποθεσία, κοντά στους Καταρράκτες, καθιστούσε την επιχείρηση ανάσυρσης ιδιαίτερα απαιτητική.

Οι αδιευκρίνιστες συνθήκες της εκτροπής του οχήματος

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να βρεθεί μέσα στο ποτάμι. Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την εκτροπή παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρχές, οι οποίες προσπαθούν να διαλευκάνουν τα αίτια του συμβάντος και να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην πλήρη κατανόηση του πώς το αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στα νερά, δεδομένου ότι οι πληροφορίες για τα αίτια είναι προς το παρόν περιορισμένες και δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Η επιχείρηση ανάσυρσης του αυτοκινήτου από το ποτάμι

Λόγω της θέσης του αυτοκινήτου εντός του ποταμού, κρίθηκε απαραίτητη η κλήση γερανού στο σημείο του περιστατικού. Ο γερανός ανέλαβε την επιχείρηση ανάσυρσης του οχήματος από το νερό, μια διαδικασία που απαιτούσε προσοχή, εξειδικευμένο εξοπλισμό και συντονισμό των συνεργείων.

Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία, καθώς το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από την κοίτη του ποταμού χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Η παρουσία του γερανού ήταν καθοριστική για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποκαθιστώντας την ομαλότητα στην περιοχή μετά το απρόοπτο συμβάν και την απομάκρυνση του οχήματος.

Κανένας τραυματισμός και η συνέχεια της διερεύνησης

Το πιο θετικό στοιχείο από το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ότι δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Ο οδηγός ή οι επιβαίνοντες του οχήματος, εφόσον υπήρχαν, δεν υπέστησαν σωματικές βλάβες, γεγονός που ανακουφίζει τις αρχές και την τοπική κοινωνία, καθώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Παρά την απουσία τραυματισμών, οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές. Οι υπηρεσίες συνεχίζουν το έργο τους για να καταγράψουν όλα τα δεδομένα και να εξακριβώσουν πλήρως τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του αυτοκινήτου στο ποτάμι της Καρύστου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta